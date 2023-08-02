Вторую позицию заняли романтическая комедия "Счастье для начинающих" и научно-фантастический сериал "Черное зеркало" 6 сезон. Выбирайте, что вам по душе и наслаждайтесь просмотром!

Смотрите также 10 новых фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix к концу лета

20 популярнейших фильмов и сериалов Netflix (Украина)

В списке самых популярных фильмов Netflix среди украинцев есть также украинские фильмы "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Соседка" с Ксенией Мишиной. А к сериалам вернулся хит "Уэнздей" Тима Бертона.

Больше фильмов в рейтинге:

"Родственники вне закона", 2023 год

"Птичий короб: Барселона"

"Они клонировали Тайрона"

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", 2018 год

"Щенячий патруль в кино", 2021 год

"Нимона", 2023 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix

Больше сериалов в рейтинге:

"Ведьмак", 3 сезона,

"Ночной агент", 1 сезон,

"Гламур", 1 сезон,

"Фубар", минисериал,

"Отголосок", минисериал.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix