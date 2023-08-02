Вторую позицию заняли романтическая комедия "Счастье для начинающих" и научно-фантастический сериал "Черное зеркало" 6 сезон. Выбирайте, что вам по душе и наслаждайтесь просмотром!
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20 популярнейших фильмов и сериалов Netflix (Украина)
В списке самых популярных фильмов Netflix среди украинцев есть также украинские фильмы "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Соседка" с Ксенией Мишиной. А к сериалам вернулся хит "Уэнздей" Тима Бертона.
Больше фильмов в рейтинге:
- "Родственники вне закона", 2023 год
- "Птичий короб: Барселона"
- "Они клонировали Тайрона"
- "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", 2018 год
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год
- "Нимона", 2023 год.
Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix
Больше сериалов в рейтинге:
- "Ведьмак", 3 сезона,
- "Ночной агент", 1 сезон,
- "Гламур", 1 сезон,
- "Фубар", минисериал,
- "Отголосок", минисериал.
Самые популярные сериалы Netflix / Netflix