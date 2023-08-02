Другу позицію зайняли романтична комедія "Щастя для початківців" та науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" 6 сезон. Обирайте, що вам до душі та насолоджуйтеся переглядом!

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20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix (Україна)

У списку найпопулярніших стрічок Netflix серед українців є також українські фільми "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Сусідка" з Ксенією Мішиною. А до серіалів повернувся хіт "Венздей" Тіма Бертона.

Більше фільмів у рейтингу:

  • "Родичі поза законом", 2023 рік
  • "Пташиний короб: Барселона"
  • "Вони клонували Тайрона"
  • "Агент Джонні Інгліш: Нова місія", 2018 рік
  • "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік
  • "Німона", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix

Більше серіалів у рейтингу:

  • "Відьмак", 3 сезони,
  • "Нічний агент", 1 сезон,
  • "Гламур", 1 сезон,
  • "Фубар", мінісеріал,
  • "Відгомін", мінісеріал.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix