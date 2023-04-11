Очередной рекорд: "Мавка" собрала более миллиарда гривен и миллиона зрителей в кино

Анимационный мультфильм "Мавка" продолжает бить рекорды по просмотрам. Госкино опубликовало данные после новой недели мультфильма в кинотеатрах.

После шестого уик-энда в кино, "Мавку" посмотрело 1 011 735 зрителей, а бокс-офис суммарно составил 127 531 211 грн. Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

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"Мавка" бьет рекорды по просмотрам

Приходите в кино во второй и третий раз, приглашайте родных и погружайтесь в чрезвычайную историю победы добра над злом, поразившей зрителей во всем мире!

– отметил Госкино.

Что известно о мультфильме "Мавка"

Первоначально создатели мультфильма планировали адаптировать "Лесную песню" Леси Украинки для семейной анимации со счастливым концом и отметить экологические вопросы. Однако, по словам креативной продюсера Анны Елисеевой, "Мавка. Лесная песня" стала актуальным комментарием к событиям, которые случились с украинцами в 2022 году и продолжаются и по сей день.

В реализации этого проекта приняли участие три украинских деятельницы: актриса Наталья Денисенко озвучила главную героиню, певица Кристина Соловой записала два официальных саундтрека фильма, а прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Кухарь помогла воплотить Мавку в жизнь с помощью своей мастерской.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер

Мультфильм предлагает зрителям уникальную возможность наслаждаться красотой украинских пейзажей, послуживших вдохновением для создания необычных локаций. Нимфа, появившись в новом образе, просыпается после зимнего сна и возбуждает Магический Лес.

Режиссер анимационной ленты Олег Маламуж советует зрителям быть внимательными при просмотре мультфильма, чтобы не упустить ни одной важной детали.

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