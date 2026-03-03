Укр Рус
3 марта, 15:45
3

Стоит ли смотреть фильм "Мавка": отзывы зрителей на самую ожидаемую украинскую премьеру весны

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Фильм "Мавка. Настоящий миф" вышел в кинотеатрах Украины 1 марта 2026 года и получил положительные отзывы за актерскую игру и атмосферу.
  • Это украинский фэнтези-фильм режиссера Екатерины Царик, рассказывающий о любви Мавки и студента-биолога Лукьяна, с акцентом на мифологии и украинской демонологии.

1 марта 2026 года в украинских кинотеатрах вышел фильм "Мавка. Настоящий миф". Это одна из самых ожидаемых премьер 2026 года в Украине.

Многие зрители уже посетили премьеру, а некоторые колеблются, стоит ли смотреть фильм "Мавка". Поэтому в материале 24 Канала мы собрали подборку самых распространенных комментариев и отзывов украинцев после просмотра.

Что пишут украинцы о фильме "Мавка. Настоящий миф"?

Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли идти в кинотеатр на фильм "Мавка. Настоящий миф", обратите внимание на комментарии украинцев в сети. В частности, на инстаграм-странице фильма уже можно увидеть первые отзывы людей, которые успели посмотреть премьеру.

В основном украинцы в восторге от фильма. Они отмечают невероятную актерскую игру – и недаром, ведь в ленте задействован полностью молодой состав украинских актеров, которые только начинают свой карьерный путь. Мистическая атмосфера, романтические и чувственные сцены также изрядно понравились зрителям и добавляют фильму особого шарма.

Вот, что пишут украинцы в сети:

  • "Невероятно чувственная картина и такие красивые актеры! Катя, твое видение прекрасное"
  • "Невероятный! Восхищаюсь этой работой наших украинцев! Спасибо!!!"
  • "Уже купила билеты в Гамбурге"
  • "Вчера были на этом романтическом фэнтези. Очень хорошо играли актеры, непревзойденные пейзажи украинского леса и озера, замечательная музыка! Рекомендую, кто до сих пор еще не был"
  • "Я в восторге!"
  • "Сказать, что я в восторге от просмотра – это ничего не сказать. Фильм очень понравился. Яркий, сказочный, завораживающий и немного держит в напряжении. И конечно романтический и чувственный. Рекомендую пересмотреть."
  • "Какие актеры!!!"
  • "Очень мистически, люблю такое!"

Что известно о фильме "Мавка. Настоящий миф"?

  • Премьера фильма "Мавка. Настоящий миф" состоялась 1 марта 2026 года.
  • Это украинский фэнтези-фильм режиссера Екатерины Царик.
  • Главную роль в ленте сыграла Арина Бочарова. Ранее 24 Канал брал интервью у актрисы – читайте по ссылке.
  • Роль Лукьяна исполнил молодой украинский актер, харизматичный Иван Довженко.
  • Сюжет рассказывает о любви Мавки и студента-биолога Лукьяна, но фильм не является адаптацией произведения Леси Украинки или ленты "Мавка. Лесная песня". В нем больше мифологии и украинской демонологии, поэтому зрители погружаются в невероятный мифический мир, который оставляет сильные впечатления после просмотра.
  • Главным саундтреком ленты стала песня "На беззвучный". Кроме того, в фильме звучит немало других музыкальных произведений, которые гармонично дополняют атмосферу картины.