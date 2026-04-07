Еще один новый украинский фильм совсем скоро появится на Netflix

Украинское кино продолжает покорять Netflix. Совсем скоро на платформе состоится еще один долгожданный релиз.

Отныне на Netflix можно будет посмотреть фильм "Мавка. Настоящий миф", который недавно с большим успехом вышел в кинотеатрах. Об этом сообщили в инстаграм-странице Netflix.ua.

Когда премьера фильма "Мавка. Настоящий миф" на Netflix?

Премьера ленты на платформе Netflix состоится 29 апреля 2026 года. В украинских кинотеатрах фильм выходил 1 марта 2026 года, а теперь его можно будет посмотреть онлайн.

Мистическая Мавка, которая должна была погубить биолога Лукьяна в Темном озере, влюбляется в него. "Мавка. Настоящий миф" – 29 апреля на Netflix,

– говорится в описании к публикации.

О чем сюжет фильма "Мавка. Настоящий миф"?

Сюжет разворачивается вокруг Мавки и Лукьяна. Группа студентов во главе с преподавателем приезжает в лес для проведения экспедиции.

Но вместо того, чтобы исследовать жуков и местную природу, Лукьян знакомится с Мавкой – мистической и опасной лесной нимфой, которая стремится забрать его душу.

В лесу живут также русалки и другие Мавки, готовы на все, чтобы привлечь как можно больше созданий на темную сторону.

"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма

Главные роли в фильме исполнили молодые украинские актеры – настоящее новое поколение нашего кинематографа:

Арина Бочарова,

Иван Довженко,

Эдуард Поляков,

Паола Элизабет Джим,

Максим Гаевский,

Анастасия Янкова и другие.

Режиссером ленты стала талантливая Катя Царик.

Какие украинские фильмы сейчас популярны на Netflix?

Вероятно, совсем скоро фильм "Мавка. Настоящий миф" получит большую популярность в формате онлайн. Сейчас украинцы активно просматривают на стриминговой платформе такие ленты, как

"Ты – космос",

"Ну мам!",

"Испытательный срок".

Если вы до сих пор не видели эти фильмы, самое время это исправить: они уже длительное время удерживают позиции в рейтинге самых популярных лент среди украинских зрителей, которые чаще всего выбирают киноманы на Netflix.