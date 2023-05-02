Новый международный триумф: "Мавка" попала в пятерку самых успешных фильмов в Испании

Мультфильм "Мавка" получил международную славу. За первую неделю проката в Испании было продано 35 332 билета на фильм, а сборы составили 321 684 евро.

"Мавка" попала в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд и заняла второе место среди новых релизов. Фильм перегнал испанский экшн FATUM и возглавил рейтинг кинолент от независимых дистрибьюторов. Такие высокие результаты были достигнуты за первый уикенд проката.

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"Мавка" попала в пятерку самых успешных фильмов в Испании

Благодарны испанской аудитории за заполненные залы и сверхмощную поддержку. Впереди новая неделя проката, поэтому скорее в кино – удивляться, радоваться, погружаться в приключения и чувствовать магию вокруг,

– написали FILM.UA Group.

В мультфильме Мавка – Душа Леса, его Берегиня. Она влюбляется в талантливого музыканта Лукаша и сталкивается с трудным выбором между любовью и своей обязанностью перед лесом.

"Мавка": смотрите видео