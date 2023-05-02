Об Украине вспомнили в начале финального 10 эпизодов. Однако несколько противоречиво высказались по поводу отношений с государственной-агрессорой.
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В сериале "Бумажный дом: Корея" вспомнили о Херсоне
Профессор предложил главной героини путешествие из Кореи во Владивосток, а затем поездом в Москву, откуда они намеревались добраться до Киева.
– Юджин, я с тобой хочу многое. Путешествовать любишь?
– Это как-то банально. Куда?
– Из Владивостока Транссибирской Магистралью через Москву в Киев.
– Что? Разве это не продлится неделю?
– Доберемся туда и сядем еще на один поезд, в Херсон.
– А что это?
– Маленький портовый город в Украине. Я слышал, это волшебный город.
– А разве самолетом будет не быстрее?
– Да, путешествия на поезде длинные, зато романтические.
Сериал можно просмотреть на Netflix.
В сериале "Бумажный дом: Корея" вспомнили Херсон / Скриншот
Что известно о сериале "Бумажный дом"
- Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017;
- После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала;
- В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом, транслируемым на Netflix;
- По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.
Какой вышла корейская версия "Бумажного дома"
Режиссером адаптации стал Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Эн Дже. Первый сезон составляет 12 эпизодов продолжительностью 60 минут.
Актерский состав
- Профессор – Ю Чи Те;
- Берлин – Пак Хе Су;
- Токио – Джун Чен Сео;
- Москва – Ли Вон Чон;
- Денвер – Ким Джи Хун;
- Найроби – Чан Юн Чжу;
- Рио – Пак Джонг-ву;
- Хельсинки – Ким Джи Хун;
- Осло – Ли Кю Хо.
"Бумажный дом: Корея": смотрите трейлер