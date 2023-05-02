Про Україну згадали на початку фінального 10 епізоду. Проте, дещо суперечливо висловилися щодо відносин з державною-агресоркою.
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У серіалі "Паперовий будинок: Корея" згадали про Херсон
Професор запропонував головній героїні подорож з Кореї до Владивостока, а потім поїздом до Москви, звідки вони мали намір дістатися до Києва.
– Юджин, я з тобою хочу багато чого. Подорожувати любиш?
– Це якось банально. Куди?
– З Владивостока Транссибірською Магістраллю через Москву до Києва.
– Що? Хіба це не триватиме тиждень?
– Дістанемося туди та сядемо ще на один поїзд, до Херсона.
– А що це?
– Маленьке портове місто в Україні. Я чув, це чарівне місто.
– А хіба літаком буде не швидше?
– Так, подорожі поїздом довгі, зате романтичні.
Серіал можна переглянути на Netflix.
У серіалі "Паперовий будинок: Корея" згадали про Херсон / Скриншот
Що відомо про серіал "Паперовий будинок"
- Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року;
- Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу;
- У 2018 році "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом, що транслюються на Netflix;
- За сюжетом пограбування відбувається у Королівському монетному дворі Іспанії, однак знімальний процес проходив у будівлі Національної дослідницької ради країни.
Якою вийшла корейська версія "Паперового будинку"
Режисером адаптації став Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон складає 12 епізодів тривалістю 60 хвилин.
Акторський склад
- Професор – Ю Чі Те;
- Берлін – Пак Хе Су;
- Токіо – Джун Чен Сео;
- Москва – Лі Вон Чон;
- Денвер – Кім Джі Хун;
- Найробі – Чан Юн Чжу;
- Ріо – Пак Джонг-ву;
- Гельсінкі – Кім Джі Хун;
- Осло – Лі Кю Хо.
"Паперовий будинок: Корея": дивіться трейлер