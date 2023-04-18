Хореографическое представление "Мавка. Шоу" – это особое сочетание классической и современной хореографии в новом формате. Шоу дополнено яркими хореографическими и акробатическими выступлениями, увлекательными визуальными эффектами и инновационными режиссерскими решениями. Об этом 24 Каналу сообщили организаторы тура "Первое концертное агентство".

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"Мавка. Шоу" в 20 городах Украины: когда и где

Это неповторимое представление будет представлено в 20 городах Украины. Что предлагает "Мавка. Шоу"?

• уникальные сценические решения, которых еще не видели ни украинские, ни европейские зрители

• хореография и акробатические номера на театральной сцене, соединенные увлекательным сюжетом

• украинская классическая история в новом формате, которая остается актуальной через годы

• история, которая будет интересна и взрослым, и детям, ведь в ней каждый узнает себя.

"Мавка. Шоу": смотрите трейлер к туру

"Мавка.Шоу" – это действительно уникальное событие, которое нельзя пропустить. Его увлекательная история классической украинской литературы, зрелищные цирковые и интерактивные номера, а также невероятные украинские костюмы и сверхсовременные декорации сделали его непревзойденным.

"Мавка. Шоу" в 20 городах Украины / Фото предоставлено 24 Канала

Репетиции Мавка. Шоу" / Фото предоставлено 24 Канала