Хореографічна вистава "Мавка. Шоу" – це особливе поєднання класичної та сучасної хореографії в новому форматі. Шоу доповнене яскравими хореографічними та акробатичними виступами, захопливими візуальними ефектами та інноваційними режисерськими рішеннями. Про це 24 Каналу повідомили організатори туру "Перша концертна агенція".
Дивіться також Черговий рекорд: "Мавка" зібрала понад мільйон глядачів у кіно
"Мавка. Шоу" у 20 містах України: коли та де
Це неповторне дійство буде представлене у 20 містах України. Що пропонує "Мавка. Шоу"?
• унікальні сценічні рішення, яких ще не бачили ні українські, ні європейські глядачі
• хореографія та акробатичні номери на театральній сцені, які поєднані захопливим сюжетом
• українська класична історія у новому форматі, яка залишається актуальною крізь роки
• історія, яка буде цікава і дорослим, і дітям, адже у ній кожен впізнає себе.
"Мавка. Шоу": дивіться трейлер до туру
"Мавка.Шоу" – це дійсно унікальна подія, яку не можна пропустити. Його захоплива історія з класичної української літератури, видовищні циркові та інтерактивні номери, а також неймовірні українські костюми та надсучасні декорації зробили його неперевершеним.
"Мавка. Шоу" у 20 містах України / Фото надане 24 Каналу
Репетиції Мавка. Шоу" / Фото надане 24 Каналу