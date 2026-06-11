Жуткий детективный триллер на Netflix, который держит внимание от начала до конца
Стриминговая платформа Netflix снова обновила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов среди украинских зрителей. На этот раз в топ-10 фильмов вошел криминальный детектив "Меченая", который уже успел завоевать расположение многих зрителей.
В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете ленты, актерский состав и о том, кому этот кинопроект понравится больше всего.
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О чем сюжет фильма "Меченая"?
Сюжет этого триллера разворачивается после того, как в транспортном контейнере в порту Барселоны находят без сознания женщину. Она не помнит, как там оказалась, кто она и что с ней произошло. Женщину доставляют в больницу, а двое детективов берутся установить ее личность.
"Меченая": смотрите онлайн трейлер фильма
Однако после покушения на убийство ее жизнь и в дальнейшем находится под угрозой. Поэтому инспекторы пытаются раскрыть это загадочное дело и помочь женщине. Впрочем, они еще не догадываются, насколько опасными могут оказаться последствия их расследования.
Что стоит знать об этом криминальном триллере?
Над проектом работали кинематографисты из Испании и Аргентины. Режиссер Габе Ибаньес создал ленту, которая сочетает элементы криминала, драмы, детектива и триллера.
Главные роли в фильме сыграли такие актеры:
- Кандела Пенья,
- Ана Рухас,
- Пол Лопес,
- Кира Миро,
- Маноло Соло,
- Дэвид Верт.
Сейчас сериал занимает третье место в рейтинге самых популярных лент на Netflix среди украинских зрителей. Впереди только два фильма: комедия "Офисный роман" с Дженнифер Лопес в главной роли и комедийное фэнтези "Сначала дамы", которое уже несколько недель подряд удерживается в топ-10.
Если вы ищете напряженную и непредсказуемую историю с детективной интригой, этот фильм может стать отличным выбором для вечернего просмотра.