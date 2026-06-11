Жуткий детективный триллер на Netflix, который держит внимание от начала до конца

Стриминговая платформа Netflix снова обновила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов среди украинских зрителей. На этот раз в топ-10 фильмов вошел криминальный детектив "Меченая", который уже успел завоевать расположение многих зрителей.

В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете ленты, актерский состав и о том, кому этот кинопроект понравится больше всего.

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О чем сюжет фильма "Меченая"?

Сюжет этого триллера разворачивается после того, как в транспортном контейнере в порту Барселоны находят без сознания женщину. Она не помнит, как там оказалась, кто она и что с ней произошло. Женщину доставляют в больницу, а двое детективов берутся установить ее личность.

"Меченая": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако после покушения на убийство ее жизнь и в дальнейшем находится под угрозой. Поэтому инспекторы пытаются раскрыть это загадочное дело и помочь женщине. Впрочем, они еще не догадываются, насколько опасными могут оказаться последствия их расследования.

Что стоит знать об этом криминальном триллере?

Над проектом работали кинематографисты из Испании и Аргентины. Режиссер Габе Ибаньес создал ленту, которая сочетает элементы криминала, драмы, детектива и триллера.

Главные роли в фильме сыграли такие актеры:

Кандела Пенья,

Ана Рухас,

Пол Лопес,

Кира Миро,

Маноло Соло,

Дэвид Верт.

Сейчас сериал занимает третье место в рейтинге самых популярных лент на Netflix среди украинских зрителей. Впереди только два фильма: комедия "Офисный роман" с Дженнифер Лопес в главной роли и комедийное фэнтези "Сначала дамы", которое уже несколько недель подряд удерживается в топ-10.

Если вы ищете напряженную и непредсказуемую историю с детективной интригой, этот фильм может стать отличным выбором для вечернего просмотра.