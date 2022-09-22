Герои проекта – дети от 8 до 15 лет. 14 участников создали сценарий, подобрали локации, реквизит, костюмы и работали с камерой. Помогли им в этом практикующие преподаватели Ukrainian Film School.

Читайте также "Максим Оса" ко Дню украинского казачества: вышел зрелищный трейлер фильма

О чем документальный фильм "Мечты детей Марии"

Как 24 канала сообщила пресс-служба, организаторы проекта уверены, что кроме полученных знаний и навыков, игра в кино помогает детям преодолеть перенесенный стресс и почувствовать уверенность в собственных силах и веру в счастливое завтра. "Мечты детей Марии" – документальный фильм, в котором дети делятся своими историями и рассказывают, о чем мечтали раньше и о чем мечтают сейчас", – отмечают они.

"Мечты детей Марии": смотрите трейлер

Режиссером-постановщиком фильма выступил Тарас Ткаченко – куратор режиссерского курса киношколы и автор кинохитов "Черный ворон" и "Гнездо горлицы". Оператором-постановщиком – выпускник и преподаватель киношколы Евгений Васильченко ("Доброволец").

Участники проекта – дети, выбравшиеся из временно оккупированного Мариуполя. Дети, которые не только слышали о войне, но и видели ее своими глазами. В нашем документальном фильме мы хотим поговорить о мечтах. Для нас – это возможность узнать, о чем дети мечтали раньше и какова их самая заветная мечта сейчас,

– поделилась генеральная продюсер проекта и основательница Ukrainian Film School, Алена Тимошенко.

Премьера фильма "Мечты детей Марии" состоялась в Киеве 4 сентября / Фото пресс-службы