19 ноября отмечает день рождения Мэг Райан – актриса, чья искренняя улыбка и легкая растерянность в кадре стали визитной карточкой романтического кино 1990-х годов.

По случаю праздника 24 Канал собрал известные фильмы с ее участием, которые дарят уют и напоминают о силе настоящих чувств.

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Рейтинг IMDb: 7,7

Гарри и Салли знакомятся после окончания университета, однако их первая совместная поездка в Нью-Йорк превращается в ожесточенный спор об отношениях. В течение двенадцати лет они случайно пересекаются на разных этапах жизни, делятся неудачами в любви и постепенно становятся лучшими друзьями. Главный вопрос, на который оба ищут ответ: способны ли мужчина и женщина сохранить чисто дружеские отношения без романтического подтекста?

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают остроумные диалоги Норы Эфрон и невероятную экранную химию между Мэг Райан и Билли Кристаллом. В то же время отдельные киноэксперты отмечают некоторую идеализацию нью-йоркской жизни и предсказуемость финального поворота.

"Неспящие в Сиэтле" (1993)

Рейтинг IMDb: 6,8

После смерти жены архитектор Сэм переезжает с сыном в Сиэтл, но никак не может справиться с утратой. Накануне Рождества мальчик звонит в радиоэфир и рассказывает всей стране, что его папе очень нужна новая возлюбленная. Этот трогательный разговор случайно слышит журналистка Энни из Балтимора, которая, однако, как раз готовится к собственной свадьбе, но вдруг испытывает непреодолимое влечение к незнакомцу. Герои живут на разных побережьях страны и даже не знают друг друга в лицо, но судьба настойчиво подталкивает их к встрече на крыше небоскреба.

"Неспящие в Сиэтле": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят теплую атмосферу картины и естественное очарование актерского дуэта Мэг Райан и Тома Хэнкса. В то же время часть обозревателей отмечает, что главные герои почти не взаимодействуют в кадре до самого финала, а сюжет держится на счастливых стечениях обстоятельств.

"Когда мужчина любит женщину" (1994)

Рейтинг IMDb: 6,6

На первый взгляд брак Элис и Майкла кажется образцом семейной гармонии, где царят доверие и забота о двух дочерях. На самом же деле эта образцовая семья балансирует на грани пропасти из-за скрытой алкогольной зависимости Элис, которая неизбежно разрушает ее судьбу и ставит под угрозу самых близких. Когда женщина решает лечь в реабилитационную клинику, супругам приходится заново выстраивать отношения в новой реальности.

"Когда мужчина любит женщину": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты высоко оценивают смелую и искреннюю игру Мэг Райан, которой удалось избежать фальши в сложной драматической роли. Однако критики отмечают чрезмерную мелодраматичность отдельных сцен и несколько затянутый хронометраж второй половины фильма.

"Французский поцелуй" (1995)

Рейтинг IMDb: 6,6

Скромная учительница Кейт ужасно боится самолетов, но преодолевает свою фобию и отправляется в Париж. Она хочет вернуть своего жениха, который влюбился во француженку. В салоне самолета ее соседом становится обаятельный, но бесцеремонный аферист Люк, который незаметно прячет в сумке девушки похищенное бриллиантовое ожерелье. Во Франции их пути вновь пересекаются, и хитрый вор предлагает Кейт свою помощь в завоевании бывшего.

"Французский поцелуй": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают легкий юмор, живописные пейзажи Франции и яркий контраст между героями Мэг Райан и Кевина Кляйна. Однако часть авторов указывает на шаблонность романтической линии и чрезмерную эксцентричность некоторых комедийных эпизодов.

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