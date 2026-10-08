Как сообщает Yahoo, Letterboxd опубликовал видео с актрисой в рамках рубрики "Four Favorites". Ролик появился 1 октября 2026 года, хотя на самом деле его сняли еще в октябре 2025-го во время специального показа фильма "Тело Дженнифер" в Лос-Анджелесе. Фокс вместе с режиссеркой Карин Кусамой должна была рассказывать о любимых фильмах, но интернет, как это часто бывает, решил оценить внешность актрисы.

В сети начали обсуждать лицо актрисы

В комментариях начали писать, что Меган якобы "трудно узнать", а часть пользователей предположила, что причиной могли быть пластические операции. Некоторые высказывались настолько резко, что Letterboxd в итоге отключил комментарии под постом.



Меган Фокс / Скриншот из видео



Сама Фокс ранее не скрывала, что делала косметические процедуры, однако в этой истории есть деталь, которую интернет-детективы почему-то заметили в последнюю очередь.



Меган Фокс / Скриншот из видео



На момент записи видео актриса всего несколько месяцев как стала мамой в четвертый раз. В марте 2025 года она родила дочь Сагу Блейд, а осенью признавалась, что переживает сложный послеродовой период, испытывает сильный "туман в голове" и почти семь месяцев нормально не спала.

Поэтому на ее внешность могли повлиять не только макияж, прическа или возможные косметические процедуры, но и банальные вещи вроде беременности, родов, изменения веса и хронического недосыпа.

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