Як повідомляє Yahoo, Letterboxd опублікував відео з акторкою в межах рубрики Four Favorites. Ролик з’явився 1 жовтня 2026 року, хоча насправді його зняли ще в жовтні 2025-го під час спеціального показу "Тіла Дженніфер" у Лос-Анджелесі. Фокс разом із режисеркою Карін Кусамою мала говорити про улюблені фільми, але інтернет, як це часто буває, вирішив оцінити зовнішній вигляд акторки.

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У коментарях почали писати, що Меган нібито "важко впізнати", а частина користувачів припустила, що причиною могли бути пластичні операції. Дехто висловлювався настільки різко, що Letterboxd зрештою вимкнув коментарі під дописом.



Меган Фокс / Скріншот з відео



Сама Фокс раніше не приховувала, що робила косметичні процедури, однак у цій історії є деталь, яку інтернет-детективи чомусь помітили останньою.



Меган Фокс / Скріншот з відео



На момент запису відео акторка лише кілька місяців як стала мамою вчетверте. У березні 2025 року вона народила доньку Сагу Блейд, а восени зізнавалася, що переживає складний післяпологовий період, має сильний "туман у голові" і майже сім місяців нормально не спала.

Тож на її зовнішність могли вплинути не лише макіяж, зачіска чи можливі косметичні втручання, а й банальні речі на кшталт вагітності, пологів, зміни ваги та хронічного недосипу.

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