Дешевый выстрел: мировая звезда Меган Фокс попала в скандал, оскорбив украинских женщин
Источник:Меган Фокс
Известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс поразила своих поклонников неоднозначной публикацией. В этом посте звезда "Трансформеров" высказалась относительно украинских женщин, что возмутило многих поклонников.
Впрочем, после большой волны хейта в свою сторону, начала оправдываться. Узнайте, какую скандальную публикацию сделала Меган Фокс.
Рекомендуем Культовые фильмы о боксе, которые посмотрите на одном дыхании
Меган Фокс оскорбила украинских женщин: что произошло
Меган Фокс опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, вероятно, сделанную на вечеринке после "Супербоула", где она отдыхала вместе с певицей Тейлор Свифт. Рассматривая свой облик на снимке, актриса высказала презрительное мнение, утверждая, что выглядит, как "украинская надувная кукла".
О Боже, посмотрите, как я изменилась... я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии,
– написала под фото Меган.
В комментариях собрались подавленные интернет-пользователи. Интересно, что возмущение вызвало не только среди поклонниц из Украины, но и среди всех неравнодушных женщин, которые высказывают мнение:
"Кажется, ксенофобия в отношении восточноевропейцев все еще присутствует в Голливуде".
В комментариях пользователи поддержали украинок
В частности, одна из пользователей написала слова поддержки в сторону украинских женщин.
Если вы украинка в этих комментариях, я просто хочу сказать, что вы не одиноки. Даже если Меган так гордится тем, что похожа на дорогую надувную куклу, и изо всех сил пытается облить грязью представителей других национальностей, даже если геноцид стирает ваш народ с лица планеты, я надеюсь, вам будет немного легче от осознания того, что вы не одиноки,
– написала женщина.
Комментарии пользователей инстаграм / Скриншот
Немало украинок и просто подписчиц, которые возмущены такой публикацией также откликнулись в комментариях. Вот, как они высказываются:
- "Привет, девушка, я украинка. Ты хоть представляешь, с чем мне и большинству украинских женщин приходится мириться в реальной жизни и в СМИ? Нас изображают как уборщиц, нянек, воровок, невест напрокат, проституток."
- "Использовать такое описание – это очень безответственно, а главное – это не воскресит вашу мертвую карьеру. Оставайтесь пластиковыми, но держите Украину и украинцев как можно дальше от своего рта, если вы не жертвуете и не усиливаете, чтобы помочь нам пережить этот геноцид"
- "Отвратительный пост, учитывая, сколько украинских женщин стали жертвами сексуального насилия в последнее время"
- "Украину уничтожают в неспровоцированной войне. Пожалуйста, сосредоточимся на этом. Возможно, лучше повысить осведомленность об этом"
- "Единственная дешевая вещь здесь – это ваш дешевый выстрел в украинцев, которые просто пытаются выжить в войне. Отвратительно"