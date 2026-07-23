Спустя 17 лет Меган Фокс возвращается в хоррор: ходят слухи, что "Тело Дженнифер 2" уже находится в работе

Голливуд, похоже, окончательно взял курс на следующее правило: если фильм в свое время провалился, просто подождите лет 15–20. Вполне возможно, что он станет культовым и сам будет просить продолжения. Именно такая история, похоже, произошла с "Телом Дженнифер".

По информации Dread Central, уже этой осенью могут начаться съемки "Тела Дженнифер 2". Говорят, что в главную роль вернется Меган Фокс, которая вновь сыграет одержимую чирлидершу Дженнифер.

Правда, студия пока официально этого не подтвердила, поэтому новость следует воспринимать как инсайдерскую информацию.

Фильм, который в свое время недооценили



Фильм "Тело Дженнифер" / Фото imdb



В свое время "Тело Дженнифер" не стало ни кассовым хитом, ни любимцем критиков. Зато спустя годы фильм обрел статус культового. Как говорится, иногда зрителям просто нужно чуть больше… десятилетия.

Прошло 17 лет – и все изменилось. Благодаря стриминговым сервисам и соцсетям фильм обрел вторую жизнь, а новое поколение зрителей сделало его культовым. Ирония в том, что теперь картину любят именно за то, за что когда-то критиковали.

Что известно о продолжении

По данным издания, режиссером сиквела вновь станет Карин Кусама, а сценарий напишет Диабло Коди, которая работала над оригинальным фильмом.

Также ожидается возвращение Аманды Сейфрид, хотя ее участие пока официально не подтверждено.

Если инсайдерская информация окажется правдивой, съемки начнутся уже в октябре в Ванкувере.

Похоже, в Голливуде поняли, почему зрители пришли к тому же выводу еще несколько лет назад: некоторым фильмам просто нужно время. А иногда – еще и сиквел спустя почти два десятилетия.

А еще именно сейчас проходят съемки новой части фильма "Освободите Уилли".