За інформацією Dread Central, уже цієї осені можуть стартувати зйомки "Тіла Дженніфер 2". Кажуть, до головної ролі повернеться Меган Фокс, яка знову зіграє одержиму чирлідерку Дженніфер.

Щоправда, студія поки офіційно цього не підтвердила, тож новину варто сприймати як інсайдерську інформацію.

Фільм, який свого часу недооцінили



Фільм "Тіло Дженіфер" / Фото imdb



Свого часу "Тіло Дженніфер" не стало ні касовим хітом, ні улюбленцем критиків. Зате через роки фільм отримав статус культового. Як то кажуть, іноді глядачам просто потрібно трохи більше... десятиліття.

Минуло 17 років – і все змінилося. Завдяки стримінгам та соцмережам фільм отримав друге життя, а нове покоління глядачів зробило його культовим. Іронія в тому, що тепер картину люблять саме за те, за що колись критикували.

Що відомо про продовження

За даними видання, режисеркою сиквелу знову стане Карін Кусама, а сценарій напише Діабло Коді, яка працювала над оригінальним фільмом.

Також очікується повернення Аманди Сейфрід, хоча її участь поки що офіційно не підтверджена.

Якщо інсайдерська інформація виявиться правдивою, зйомки стартують уже в жовтні у Ванкувері.

Схоже, у Голлівуді зрозуміли те, до чого глядачі дійшли ще кілька років тому: деякі фільми просто потребують часу. А інколи – ще й сиквелу через майже два десятиліття.

А ще саме зараз проходять зйомки нової частини фільму "Звільніть Віллі".