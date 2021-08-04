Неудачные роли Меган Маркл в малобюджетных фильмах, о которых вы не знали

Долгая кинематографическая дорога вела герцогиню Сассекскую к самой главной роли в жизни – любимой супруге принца Гарри. Редакция Кино собрала неудачные роли бывшей актрисы в малобюджетных фильмах и маленькие роли в сериалах.

Самой популярной ролью в актерской карьере Меган Маркл считается американский сериал "Форс-мажоры" 2011 года. В интервью Marie Claire она поделилась, что почти каждый месяц перед тем, как ее утвердили в "Форс-мажоре" Меган снималась во многих пилотных эпизодах.

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5 неудачных ролей Меган Маркл

1. Телешоу Deal or No Deal

Однажды во время прослушивания ее выбрали на роль девушки с денежным портфелем на игровом шоу Deal or No Deal.

Я была несчастливым номером 26, которого не должны были избрать участники. Я бы так и стояла там в этих ужасно неудобных и недорогих пятидюймовых каблуках и ждала пока кто-то выберет мой номер, чтобы я могла пойти и сесть,

– рассказала Меган для журнала Esquire в 2013 году.

Меган Маркл в шоу Deal or No Deal / Фото Getty Images

2. Сериал "Касл" (2009 – 2016)

Меган Маркл появилась в одном из эпизодов популярного детективного сериала, транслировавшегося с 2009 года. Серия, в которой появилась Меган, была посвящена жестокому убийце, который одевал своих жертв в костюмы принцесс из сказок. Интересно, что именно героиня Меган оказалась этим киллером.

Меган Маркл в роли убийцы / Фото Скриншот из сериала

3. Сериал "Рыцарь дорог" (2008 – 2009)

В римейке культового сериала 80-х годов Меган Маркл исполнила роль солдата по имени Энни Оритц, которая желает отомстить во имя своего погибшего друга-сержанта. Героиня бывшей актрисы вступает в ряды местного бойцовского клуба и не сдает передовых позиций среди мужчин.

Меган Маркл / Фото Скриншот из сериала

4. Антисоциальный (2015)

В фильме нам рассказывают историю о художнике стрит-арта по имени Ди, который вовлечен в дела преступной банды города. Меган исполнила роль возлюбленной главного героя – сексуальную модель Кирстен. Кроме банального сюжета стоит добавить, что фильм на самом деле основан на реальной истории лондонских краж. Фильм ждала волна неодобрительных отзывов от критиков, которые назвали фильм "жалкой претензией".

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5. Как найти мужа (2016)

Оригинальное название: Dater's Handbook

В этой романтической комедии Меган Маркл досталась главная роль успешной бизнес-леди, которая ищет любовь. Ее героиня создала специальный список критерии и требований, которым должен соответствовать будущий кандитат на роль ее любимого мужчины. Конечно, к концу фильма героиня Меган понимает, что настоящая любовь должна идти на компромиссы и она не подвластна никаким спискам. Фильм собрал откровенно малые кассовые сборы.

Но поговаривают, что именно после этого фильма Меган Маркл познакомилась со своим счастливым принцем – герцогом Сассекским.

"Как найти мужчину" 2016: смотрите трейлер фильма с Меган Маркл