Британский канал Lifetime опубликовал трейлер будущей драмы Harry & Meghan: Escaping the Palace о герцогах Сассекских. Кроме главных актеров, которые исполняют роли Меган и принца Гарри, в фильме также появятся принц Уильям, в роли которого выступил Джордан Вэлен, и его жена Кейт Миддлтон. Ее на экранах покажет Лаура Митчелл.

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Сюжет будущего фильма о герцогах Сассекских

"Гарри и Меган: побег из дворца" исследует, что на самом деле произошло во дворце, что заставило Гарри (Дина) и Меган (Мортон) оставить все позади, чтобы создать будущее для себя и своего сына Арчи. В фильме подробно рассказывается о растущей изоляции и печали Меган, их разочаровании тем, что "фирма" не защищает их от нападок прессы, и страха Гарри, что история повторится, и он не сможет защитить свою жену и сына от тех же сил, что, возможно, способствовали преждевременной смерти его матери. "Гарри и Меган: побег из дворца" исследует динамику отношений в непростой период жизни между Уильямом (Вэлен и Гарри, Кейт (Митчелл) и Меган, и Гарри с Уильямом и Чарльзом (Коултер), которые приведут к окончательному разрыву королевской семьи.

Что показали в трейлере фильма

В трейлере будущей ленты фанатов королевской семьи удивило заметное сходство между реальными персонажами и актерами. Что касается сюжета, то, похоже, в фильме весомый акцент будет именно на взаимоотношениях между супругами Гарри и Меган. В трейлере видно, как пара поддерживает друг друга и как преодолевает все семейные недоразумения во имя своей любви.

"Гарри и Меган: побег из дворца" 2021: смотрите трейлер онлайн

Важно. Авторы сериала предлагают зрителям вымышленную историю. Новая лента станет третьей, ведь канал уже выпустил два фильма "Гарри и Меган: история королевской любви" и "Гарри и Меган: королевская семья" (Harry & Meghan: Becoming Royal). Премьеры картин состоялись в 2018 и 2019 годах.