Кроме этого, MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию новых сериалов, впервые представленных в 2023 году, в частности "Последний из нас", "Идол", "Любовь и смерть" и "Замкнутый круг". Об этом 24 Канала сообщила компания MEGOGO.

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MEGOGO будет эксклюзивно показывать сериалы HBO и MAX

Соглашение также предоставляет MEGOGO доступ к полной библиотеке HBO, включая эксклюзивные права в Украине на такие популярные сериалы, как "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Проволоки" и "Чернобыль". Также MEGOGO получил доступ в полную библиотеку HBO, включая эксклюзивные права в Украине на такие известные сериалы, как "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Проволоки" и "Чернобыль".

Помимо этого, медиасервис приобрел права и активно инвестирует в озвучивание фильмов и сериалов, не имеющих украинского перевода. Для этой работы создана собственная студия озвучивания MEGOGO Voice. А также MEGOGO сотрудничает с украинскими студиями, такими как "Так Надо Продакшн", "Эники-Беники", "Sunnysiders" и другие, чтобы обеспечить скорейшее озвучивание всего объема контента.

Наша цель – 100% контента HBO на украинском языке, и мы активно над этим работаем. MEGOGO является крупнейшим заказчиком украинского дубляжа и озвучивания на рынке, максимально загружая работой студии. Надеемся и работаем для того, чтобы уже через полгода весь каталог НПО имел украинские дорожки,

– рассказал Владимир Боровик, СЕО и основатель MEGOGO.

Джейми Кук, генеральный менеджер Warner Bros. Discovery в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии, Ближнего Востока, Средиземноморья и Турции отметил: "Мы рады расширению сотрудничества с нашим давним партнером MEGOGO. Мы в Warner Bros. Discovery гордимся разнообразием нашего контента, и мы рады, что теперь, кроме контента Discovery+, мы можем предложить зрителям MEGOGO всю библиотеку HBO, мы собрали лучшее из нон-фикшн и авторского контента, поэтому каждый найдет, что посмотреть, когда пожелает.

Доступ к библиотеке HBO доступен через подписку "Максимальная" или отдельную подписку НПО за 249 гривен.

Напомним, контент HBO не был доступным с 2023 года. Причина в том, что кабельный канал и стриминг не работал в Украине официально, а из-за лицензиата – российского онлайн-кинотеатра Amediateka.