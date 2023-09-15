Крім цього, MEGOGO отримав ексклюзивні права на трансляцію нових серіалів, які були вперше представлені у 2023 році, зокрема "Останній із нас", "Ідол", "Любов і смерть" і "Замкнуте коло". Про це 24 Каналу повідомила компанія MEGOGO.

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MEGOGO ексклюзивно показуватиме серіали HBO та MAX

Угода також надає MEGOGO доступ до повної бібліотеки HBO, включно з ексклюзивними правами в Україні на такі популярні серіали, як "Гра престолів", "Клан Сопрано", "Дроти" та "Чорнобиль". Також MEGOGO отримав доступ до повної бібліотеки HBO, включаючи ексклюзивні права в Україні на такі відомі серіали, як "Гра престолів", "Клан Сопрано", "Дроти" і "Чорнобиль".

Поза тим, медіасервіс придбав права та активно інвестує в озвучення фільмів і серіалів, які не мають українського перекладу. Для цієї роботи була створена власна студія озвучення MEGOGO Voice. А також MEGOGO співпрацює з українськими студіями, такими як "Так Треба Продакшн", "Еники-Беники", "Sunnysiders" та інші, щоб забезпечити найшвидше озвучення всього обсягу контенту.

Наша мета – 100 % контенту HBO українською мовою, і ми активно над цим працюємо. Наразі MEGOGO є найбільшим замовником українського дубляжу та озвучування на ринку, максимально завантажуючи роботою студії. Сподіваємося та працюємо для того, щоб уже через пів року весь каталог НВО мав українські доріжки,

– розповів Володимир Боровик, СЕО та засновник MEGOGO.

Джеймі Кук, генеральний менеджер Warner Bros. Discovery в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії, Близького Сходу, Середземномор'я та Туреччини зазначив: "Ми раді розширенню співпраці з нашим давнім партнером MEGOGO. Ми в Warner Bros. Discovery пишаємося різноманітністю нашого контенту, і ми раді, що тепер, окрім контенту Discovery+, можемо запропонувати глядачам MEGOGO всю бібліотеку HBO. Ми зібрали найкраще з нон-фікшн та авторського контенту, тож кожен знайде, що подивитися, коли забажає.

Доступ до бібліотеки НВО доступний через передплату "Максимальна" або окрему передплату НВО за 249 гривень.

Нагадаємо, контент HBO не був доступним в Україні з 2023 року. Причина в тому, що кабельний канал та стрімінг не працював в Україні офіційно, а через ліцензіата – російського онлайн-кінотеатру Amediateka.