Полный провал за 75 миллионов долларов: на экраны вышел фильм о Мелании Трамп

30 января 2026 года в кинотеатрах состоялась премьера документального фильма о Мелании Трамп. Еще до премьеры ленте "Мелания" пророчили провал.

И, кажется, эти предсказания сбылись. В материале 24 Канала рассказываем подробности сюжета и прогнозы относительно успеха фильма.

Что известно о фильме "Мелания"?

"Мелания" – это документальный фильм 2026 года о жене президента США Мелании Трамп. Лента сосредотачивается на 20 днях, предшествовавших второй инаугурации Дональда Трампа в 2025 году, и показывает, как первая леди США готовилась к своей роли в этом президентском сроке.

Фильм демонстрируется в кинотеатрах США и других стран. Режиссером и сопродюсером ленты стал голливудский режиссер Брет Ретнер, как сообщает издание The Wall Street Journal.

Производство фильма осуществляла компания Amazon MGM Studios, и Мелания Трамп контролировала процесс создания ленты.

"Мелания": смотрите онлайн трейлер фильма

Почему фильму пророчат провал в прокате?

Для проекта была проведена масштабная пиар- и маркетинговая кампания, однако фильм уже получил немало критики и насмешек в США. Таким образом, фильм, на который, согласно информации издания Reuters, потратили около 75 миллионов долларов, может провалиться в прокате.

Некоторые еще до премьеры называл его потенциальным "провалом года". А сейчас американцы активно распространяют информацию о том, что в кинотеатрах Лондона билеты на ленту практически не продаются.

Они публикуют фото пустых залов и отмечают, что зрители не спешат смотреть фильм. Таким образом, проект вряд ли сможет окупиться кинотворцам.