В праздничном видео, которое Маккарти опубликовала у себя в инстаграме, она появилась в яркой блузке, с большими серьгами и двумя огромными вишнями на голове.

Мне 56, поэтому я думаю: стоит ли надевать вишни? Так. Так, я надену вишни, – пошутила актриса.

Поклонники, впрочем, обратили внимание не только на вишни. Они засыпали Маккарти комплиментами и удивлялись ее внешности.

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Маккарти рассказывала, что ее трансформация не была результатом какой-то волшебной диеты с меню типа "лист салата на завтрак и воздух на ужин".

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По ее словам, она постепенно изменила образ жизни и перестала постоянно пытаться соблюдать строгие ограничения. Именно такой подход оказался для нее более эффективным.

Актриса признавалась, что экстремальные диеты только заставляли ее чувствовать себя хуже. Поэтому она решила не торопиться, дать себе передышку и быть реалистичной.

При этом актриса неоднократно говорила о принятии себя и важности здорового отношения к внешности.

Маккарти особенно заботится о том, чтобы ее дочери не росли с постоянным ощущением, что они недостаточно красивы или должны выглядеть как кто-то другой.

Тем временем другая голливудская звезда показала, как поддерживает себя в форме, опубликовав фото с тренировки.