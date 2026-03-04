Как выглядят актеры нового украинского сериала "Мелкая птица" в реальной жизни

В последнее время сеть не утихает от обсуждений нового украинского мини-сериала "Мелкая птица". Это четырехсерийная лента, которая покорила сердца зрителей своим сюжетом.

Большое впечатление на аудиторию произвела также актерская игра. В материале 24 Канала мы расскажем о главных актерах сериала и покажем, как они выглядят в реальной жизни.

Как выглядят актеры сериала "Мелкая птичка" в реальной жизни?

Анастасия Иванюк сыграла роль Алисы

Анастасия Иванюк сыграла в сериале роль Алисы. В начале она предстает перед зрителями как страстная и амбициозная женщина. Однако большая война меняет ее жизненные приоритеты, ценности и планы. Постепенно Алиса осознает, что многие ошибки в жизни можно исправить, и готова приложить усилия для этого. Вот как актриса выглядит в реальной жизни:

Павел Текучев сыграл роль Романа

Павел Текучев, украинский актер, известный по сериалу "Обратное направление" и фильму "Вестник", сыграл в "Мелком птенце" роль антагониста Романа. Он женится на девушке Соней, чтобы не потерять карьеру, однако любит Алису и поэтому сам запутывается в собственной лжи. Вот как Павел Текучев выглядит в реальной жизни:

Екатерина Школа сыграла роль Сони

Екатерина Школа исполнила роль наивной и еще достаточно детской Сони, которая сначала не замечает, что ее жених заводит роман с ее подругой, у которой она ищет совета относительно отношений. Однако в течение сериала Соня внутренне взрослеет и в конце находит свое настоящее счастье. А вот как актриса выглядит в реальной жизни:

Андрей Исаенко сыграл роль Богдана

Андрей Исаенко сыграл одну из ключевых ролей – Богдана, жителя села Радостное. Жизнь сложилась так, что он стал настоящим криминальным авторитетом в своем поселке. Однако Богдан останавливается вовремя, и жизнь в конце награждает его чем-то гораздо более ценным, чем сомнительная власть и похороненные мечты.

Кстати, сериал "Мелкая птица" можно посмотреть онлайн в свободном доступе на YouTube.