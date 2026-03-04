Як виглядають актори нового українського серіалу "Дрібне пташеня" у реальному житті
- Серіал "Дрібне пташеня" – чотирисерійна українська стрічка, яка привернула увагу глядачів своїм сюжетом та акторською грою.
- Головні ролі виконали Анастасія Іванюк (Аліса), Павло Текучев (Роман), Катерина Школа (Соня) та Андрій Ісаєнко (Богдан).
Останнім часом мережа не вщухає від обговорень нового українського мінісеріалу "Дрібне пташення". Це чотирисерійна стрічка, яка підкорила серця глядачів своїм сюжетом.
Велике враження на аудиторію справила також акторська гра. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про головних акторів серіалу та покажемо, як вони виглядають у реальному житті.
Як виглядають актори серіалу "Дрібне пташеня" у реальному житті?
Анастасія Іванюк зіграла роль Аліси
Анастасія Іванюк зіграла у серіалі роль Аліси. На початку вона постає перед глядачами як пристрасна та амбіційна жінка. Однак велика війна змінює її життєві пріоритети, цінності та плани. Поступово Аліса усвідомлює, що багато помилок у житті можна виправити, і готова докласти зусиль для цього. Ось як акторка виглядає у реальному житті:
Павло Текучев зіграв роль Романа
Павло Текучев, український актор, відомий за серіалом "Зворотний напрямок" та фільмом "Вічник", зіграв у "Дрібному пташеняті" роль антагоніста Романа. Він одружується із дівчиною Сонею, щоб не втратити кар'єру, проте кохає Алісу і через це сам заплутується у власній брехні. Ось як Павло Текучев виглядає у реальному житті:
Катерина Школа зіграла роль Соні
Катерина Школа виконала роль наївної та ще досить дитячої Соні, яка спочатку не помічає, що її наречений заводить роман із її подругою, у якої вона шукає поради щодо стосунків. Проте протягом серіалу Соня внутрішньо дорослішає і врешті знаходить своє справжнє щастя. А ось як акторка виглядає у реальному житті:
Андрій Ісаєнко зіграв роль Богдана
Андрій Ісаєнко зіграв одну з ключових ролей – Богдана, жителя села Радісне. Життя склалося так, що він став справжнім кримінальним авторитетом у своєму селищі. Проте Богдан зупиняється вчасно, і життя в кінці нагороджує його чимось набагато ціннішим за сумнівну владу та поховані мрії.
До речі, серіал "Дрібне пташеня" можна подивитись онлайн у вільному доступі на YouTube.