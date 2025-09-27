От историй о потере и несправедливости до невероятной силы любви и отваги – эти ленты на Кино 24 оставят глубокий след в душе каждого зрителя.

"Беги, парень, беги", 2013

История рассказывает о еврейском мальчике, которому посчастливилось выжить во времена Второй мировой войны. Юноше удалось сбежать из Варшавского гетто, а затем пытался выжить на территории оккупированной Польши. Поляки, которые встречают парня, пытаются дать ему крышу над головой, рискуя собственными жизнями.

Фильм основан на реальных событиях и раскрывает тему драмы о детском мужестве, борьбе и сили веры, которая трогает до глубины души.

Кадр из фильма "Беги, мальчик, беги" / Фото UAKino

"Чудо в камере №7", 2019

Турецкая мелодрама, которая разбила миллионы сердец. Мужчина с ментальной инвалидностью оказывается в тюрьме за преступление, которого не совершал. Его маленькая дочь пытается помочь спасти любимого отца.

Это глубокая история о любви, несправедливости и человечности, которую трудно смотреть без слез.

Кадр из фильма "Чудо в камере №7" / Фото Кинобазы

"Хорошие дети не плачут", 2012

Девочка, по имени Экки, обожает футбол, имеет много друзей, а учителя ее просто обожают. Но в ее окружении есть парень, который постоянно нарушает правила и смеется над ней. Однажды она даже подралась с драчуном и по каким-то причинам кровь после драки в Экки никак не останавливалась. Девочку отвезли в больницу, где у нее взяли необходимые анализы, а через несколько недель ей поставили страшный диагноз – рак.

С этого момента начинается борьба за жизнь. Но сможет ли Экки преодолеть недуг..

Кадр из фильма "Хорошие дети не плачут" / Фото TMDB

