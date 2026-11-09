Они разобьют вам сердце: фильмы для людей, которые все чувствуют слишком сильно

Если вы из тех людей, которые плачут даже тогда, когда в фильме все заканчивается хорошо, эта подборка точно для вас. Здесь есть одиночество, несправедливость, сложные человеческие судьбы и столько эмоций, что салфетки лучше приготовить заранее.

24 Канал собрал 5 фильмов на вечер, которые заставят сопереживать героям, даже если поначалу они покажутся не слишком приятными людьми.

"Человек по имени Отто", 2022

Жанр: трагикомедия, драма.

IMDb: 7,5

В ролях: Том Хэнкс, Мариана Тревиньо.

Отто – мрачный вдовец, который ненавидит соседей, нарушение правил и, кажется, саму жизнь. Но появление новой семьи постепенно меняет его мир. За вечным ворчанием скрывается человек, переживший страшную утрату.

Что говорят критики: Томрис Лаффли в рецензии на RogerEbert.com называет фильм искренней, хотя и довольно предсказуемой драмой. Критики Rotten Tomatoes оценили картину на 70%.



"Человек по имени Отто": смотреть трейлер

"Мистер Черч", 2016

Жанр: драма.

IMDb: 7,6

В ролях: Эдди Мерфи, Бритт Робертсон, Наташа Мак-Элгон.

Талантливый повар Генри Черч устраивается на работу в семью, где мать неизлечимо больна. Его наняли всего на шесть месяцев, но он остается рядом на долгие 15 лет, становясь для маленькой девочки гораздо большим человеком, чем просто повар.

Что говорят критики: Los Angeles Times отмечает сдержанную драматическую игру Эдди Мерфи, но критикует предсказуемый сценарий и стереотипное изображение его персонажа. На Rotten Tomatoes фильм получил лишь 25% положительных рецензий критиков против 81% одобрительных оценок зрителей.



"Мистер Черч": смотреть трейлер

"Одаренная", 2017

Жанр: семейная драма.

IMDb: 7,6

В ролях: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Октавия Спенсер.

Фрэнк самостоятельно воспитывает семилетнюю племянницу Мэри, обладающую исключительными математическими способностями. Он хочет подарить ей обычное детство, но бабушка девочки убеждена, что талант важнее всего остального.

Что говорят критики: Гленн Кенни в рецензии на RogerEbert.com положительно оценивает фильм, который оказался лучше, чем можно было ожидать от его предсказуемого сюжета. На Rotten Tomatoes картина имеет 73% положительных отзывов критиков.



"Одаренная": смотреть трейлер

"Прислуга", 2011

Жанр: историческая драма.

IMDb: 8,1

В ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Октавия Спенсер, Джессика Честейн.

В США 1960-х годов молодая писательница решает рассказать истории темнокожих женщин, работающих прислугой в состоятельных белых семьях. Их свидетельства открывают мир унижений, несправедливости и скрытой жестокости.

Что говорят критики: Роджер Эберт в рецензии на RogerEbert.com хвалит игру Виолы Дэвис и Октавии Спенсер, хотя отмечает, что фильм смягчает сложную тему расизма. Несмотря на споры вокруг исторической достоверности событий, картина получила 75% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.



"Прислуга": смотреть трейлер

"Непрощенная", 2021

Жанр: криминальная драма, психологический триллер.

IMDb: 7,2

В ролях: Сандра Баллок, Виола Дэвис, Винсент Д'Онофрио.

Рут Слейтер выходит из тюрьмы после 20 лет заключения за тяжкое преступление. Общество не готово дать ей второй шанс, а единственное, что хочет женщина, – найти младшую сестру, с которой ее разлучили много лет назад.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил лишь 40% положительных рецензий. Обозреватели хвалят драматическое перевоплощение Сандры Баллок, однако критикуют сценарий за чрезмерную мелодраматичность. В то же время зрительский рейтинг составляет 75%.

"Непрощенная": смотреть трейлер

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