Том Круз отмечает 63-летие: как менялся актер за 45 лет карьеры

3 июля талантливый американский актер Том Круз отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 63 года.

За свою карьеру он обрел мировую известность и стал одним из самых известных актеров Голливуда, поражая зрителей совершенно разноплановыми ролями. В материале 24 Канала рассказываем, как менялся Том Круз на протяжении 45 лет своей кинокарьеры.

Рекомендуем: Достойный тактический экшн-триллер покорил украинских зрителей на Netflix

Как менялся актер за 45 лет карьеры?

Для многих Том Круз прежде всего ассоциируется с боевиками, ведь он мастерски исполняет самые рискованные экшн-сцены. К тому же большинство опасных трюков актер выполняет сам, без помощи дублеров, что вызывает еще большее восхищение у зрителей. В то же время за 45 лет карьеры он успел перевоплотиться в множество совершенно разных персонажей.

Свой путь в кино Том Круз начал еще в 1981 году и с тех пор не перестает активно сниматься. Предлагаем посмотреть, как менялся актер на протяжении всех этих лет.

"Отбой" 1981



Том Круз в фильме "Отбой" / Кадр из фильма

"Потеряв это" 1982



Том Круз в фильме "Потеряв это" / Кадр из фильма

"Только верные шаги" 1983



Том Круз в фильме "Только верные шаги" / Кадр из фильма

"Далеко-далеко" 1992



Том Круз в фильме "Далеко-далеко" / Кадр из фильма

"Операция „Валькирия“" 2008



Том Круз в фильме "Операция „Валькирия“" / Кадр из фильма

"Рыцарь дня" 2010



Том Круз в фильме "Рыцарь дня" / Кадр из фильма

"Мумия" 2017



Том Круз в фильме "Мумия" / Кадр из фильма

"Топ Ган: Меверик" 2022



Том Круз в фильме "Топ Ган: Меверик" / Кадр из фильма

Если вы еще не определились, что посмотреть вечером, фильм с Томом Крузом станет отличным выбором. Так что выбирайте картину по вкусу и отметьте день рождения легендарного актера увлекательным киновечером.