В частности, на 76-й Каннский кинофестиваль Мерьем Узерли одела платье от российской модельерки Юлии Янины. Кроме этого, актрису едва узнали фаны; они считают, что звезда несколько перестаралась с пластической хирургией и уколами красоты. 24 Канал.

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Актриса "Величного века" одела платье русской модельерки в Каннах

Юлия Янина – российская модельер, основавшая семейный дом моды "Янина". В прошлом году Мерьем также выбрала этот бренд для мероприятия и заявила, что она является большой поклонницей таланта россиянки.

В комментариях звезду спрашивают: "Что вы знаете о войне в Украине?", однако Мерьем молчит и удаляет подобные комментарии.

Мерьем Узерли в Каннах / Фото из инстаграма актрисы

В марте 2022 года Узерли также снялась для русского глянца, появившись на обложке журнала HELLO! Это разозлило не только украинских фанатов, но и всех, кто поддерживает Украину из других стран.

Мерьем Узерли на обложке русского глянца / Фото из инстаграма актрисы

Понятно, что актриса не считает преступные действия России против Украины преступными. Впрочем, на телеканале 1+1 Украина с понедельника по пятницу в 20:20 продолжает выходить сериал "Великолепный век. Роксолана". Он показывает историю молодой украинской девушки Роксоланы, которая оказывается в плену турок, завоюет сердце османского правителя Сулеймана и сталкивается с интригами султанского двора.