Ребёнок и его 40-летняя мать оделись в стереотипные российские наряды с платками на голове и сарафанами.

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Мерьем Узерли отпраздновала День рождения дочери в стиле русского мультфильма

Этот анимационный фильм получил признание мировых критиков в качестве "пропаганды Путина", что не удивительно, поскольку прославление русской культуры и армии прослеживается в многочисленных сериях мультфильма. Вероятно, Узерли решила, что ее дети с детства должны быть под влиянием "русского мира".

Актриса устроила празднование третьего дня рождения своей дочери, используя шарики, костюмы, пирожные и даже посуду в стиле "Маши и Медведя". Узерли не только надела свою дочь в розовый сарафан, но и заставила всех гостей одеться в медведей.

"Маша и Медведь" – мультфильм с политическим подтекстом

"Маша и Медведь" имеет большую аудиторию за пределами России, поэтому из-за этого мультфильма страна-агрессорка удобно внедряет свои пропагандистские нарративы, одевая героиню в советский стиль и используя ленту для распространения "величия России" среди зрителей.

Итак, Мерьем Узерли является актрисой, которая не только удерживается выражать осуждение в сторону России или отмечать кровавую политику Кремля, но и активно продвигает и рекламирует страну, оказывающую геноцид украинскому народу.