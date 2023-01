Оскароносная Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Лауреат Оскара Мерил Стрип появится в третьем сезоне комедии Hulu "Убийства в одном здании". Какую роль может сыграть актриса – пока держат в секрете.

Об этом пишут мировые СМИ, а также актриса Селена Гомес, рассказавшая в своем инстаграме о кастинге третьего сезона. Мерил Стрип присоединится к актерскому составу со Стивом Мартином и Мартином Шортом. В продолжении шоу также примет участие Пол Радд, сыгравший эпизодическую роль в финале второго сезона и бывшая звезда "Анатомии страсти" Джесси Уильямс.

Мэрил Стрип сыграет в 3 сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Эта роль в сериале станет первой для Стрип с тех пор, как она снялась во втором сезоне сериала HBO "Большая маленькая ложь" (2019 год). За свою карьеру она получила три премии Эмми: за выдающегося повествователя в документальном фильме Netflix "Вернулись пятеро" (2017 год), за главную роль в минисериале или фильме за "Ангелы в Америке" (2004 год) и за главную роль в минисериале "Голокост" (1978 год).

Актеры и главные роли сериала

Стив Мартин – Чарльз-Гейден Сэвидж;

– Чарльз-Гейден Сэвидж; Мартин Шорт – Оливер Патнэм;

Оливер Патнэм; Селена Гомес – Мейбл Мора;

– Мейбл Мора; Эми Райан – Джен Беллоуз;

– Джен Беллоуз; Кара Делевинь – Элис Бэнкс (2 сезон).

Селена Гомес рассказала о кастинге продолжения: смотрите видео

"Убийства в одном здании" – американский комедийный телесериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Гофманом. Премьера прошла на Hulu 31 августа 2021 года. Сразу после первого сезона был номинирован на 17 премий Эмми, выиграв три из них (награда за гостевую роль Натана Лейна, выдающийся дизайн постановки и выдающийся свод звука), Hulu сказал, что это шоу – его самая популярная оригинальная комедия. В 2022 году он провел девять недель в чарте 10 лучших потоковых сериалов Nielsen, набрав за этот период 3,67 миллиарда минут просмотра.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер