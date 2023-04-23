Финал съемок "Убийств в одном здании 3": в сети завирусился энергичный танец Мерил Стрип

В США закончили съемки 3 сезона сериала "Убийства в одном здании". Пока поклонники с нетерпением ожидают премьера, смотрите оживленный танец оскароносной Мерил Стрип.

Видео быстро распространилось по сети и стало вирусным. 73-летняя Мэрил Стрип буквально зажгла энергичными движениями вместе с Полом Раддом в последний день съемок комедийного детективного сериала.

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Завершились съемки 3 сезона сериала "Убийства в одном здании"

Комедийный сериал "Убийство в одном здании", ставший прорывом для американской телеиндустрии, создали Стив Мартин и Джон Хоффман. Премьера состоялась на популярной потоковой платформе Hulu 31 августа 2021 года и получила широкое признание, получив потрясающие 17 номинаций на премию "Эмми" в своем дебютном сезоне. По словам Hulu, "Убийство в одном здании" быстро стало его самой популярной оригинальной комедией. В 2022 году он провел девять недель в чарте 10 лучших потоковых сериалов Nielsen, набрав за этот период 3,67 миллиарда минут просмотра.

Какую роль получила Мэрил Стрип – пока держат в секрете. А также неизвестно о Поле Радде, сыгравшем эпизодическую роль в финале второго сезона.

На официальной странице шоу в твиттере появилось видео, где пара улыбается и танцует вместе в костюмах под инструментальную композицию Breezin американского джазового музыканта Джорджа Бенсона, а человек за камерой смеется.

Когда понимаешь, что мы на шаг ближе к третьему сезону "Убийств в одном здании",

– написали создатели в твиттере.

Один из поклонников в шутку отметил: "До сих пор я не знал, что мне нужно видео, в котором Мерил Стрип и Пол Радд танцуют друг с другом. Это сделало мое сердце счастливым".



Одна из главных героинь сериала Селена Гомез также отреагировала на завершение съемок написала: "Ну, мы завершили третий сезон @onlymurdershulu – я не уверена, что мне хватит слов, чтобы объяснить, насколько он прекрасен. Это было очень весело, сложно и для меня – абсолютной мечтой. Я опубликую больше информации в ближайшее время. А сейчас оставлю это женщине, которую обожаю, уважаю и люблю (Мэрил Стрип – 24 Канал)".

Энергичный танец Мерил Стрип и Пола Радда: смотрите видео

Участие Мерил Стрип в сериале станет первым для актрисы с тех пор, как она снялась во втором сезоне сериала HBO "Большая маленькая ложь" (2019 год). За свою карьеру она получила три премии Эмми: за выдающегося повествователя в документальном фильме Netflix "Вернулись пятеро" (2017 год), за главную роль в минисериале или фильме за "Ангелы в Америке" (2004 год) и за главную роль в минисериале "Голокост" (1978 год).