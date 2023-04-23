Відео швидко поширилося мережею і стало вірусним. 73-річна Меріл Стріп буквально запалила енергійними рухами разом з Полом Раддом в останній день зйомок комедійного детективного серіалу.

Дивіться також Готуйте попкорн: 7 фільмів та серіалів, які вийдуть на Netflix у травні

Завершилися зйомки 3 сезону серіалу Вбивства в одній будівлі"

Комедійний серіал "Вбивство в одній будівлі", який став проривом для американської телеіндустрії, створили Стів Мартін і Джон Хоффман. Прем'єра відбулася на популярній потоковій платформі Hulu 31 серпня 2021 року та швидко здобула широке визнання, отримавши приголомшливі 17 номінацій на премію "Еммі" у своєму дебютному сезоні. За словами Hulu, "Вбивство в одній будівлі" швидко став його найпопулярнішою оригінальною комедією. У 2022 році він провів дев'ять тижнів у чарті 10 найкращих потокових серіалів Nielsen, набравши за цей період 3,67 мільярда хвилин перегляду.

Яку роль отримала Меріл Стріп – поки тримають у секреті. А також невідомо про Пола Радда, який зіграв епізодичну роль у фіналі другого сезону.

На офіційній сторінці шоу у твітері з’явилося відео, в якому пара посміхається та танцює разом у костюмах під інструментальну композицію Breezin американського джазового музиканта Джорджа Бенсона, а людина за камерою сміється.

Коли розумієш, що ми на крок ближче до третього сезону "Вбивств в одній будівлі",

– написали творці у твітері.

Один із шанувальників жартома відзначив: "Досі я не знав, що мені потрібне відео, в якому Меріл Стріп та Пол Радд танцюють один з одним. Це зробило моє серце щасливим".



Одна з головних героїнь серіалу Селена Гомез також відреагувала на завершення зйомок і написала: "Ну, ми завершили третій сезон @onlymurdershulu – я не впевнена, що мені вистачить слів, щоб пояснити, наскільки він прекрасний.Це було дуже весело, складно і для мене – абсолютною мрією. Я опублікую більше інформації найближчим часом. А зараз залишу це жінці, яку обожнюю, поважаю та люблю (Меріл Стріп – 24 Канал)".

Енергійний танець Меріл Стріп та Пола Радда: дивіться відео

When you realize we're one step closer to Season 3 of #OnlyMurders.



: @JohnnyHoffman pic.twitter.com/BV8OfIo065 — Hulu (@hulu) April 21, 2023

Участь Меріл Стріп у серіалі стане першою для актриси з того часу, як вона знялася в другому сезоні серіалу HBO "Велика маленька брехня" (2019 рік). За свою кар’єру вона здобула три премії Еммі: за видатного оповідача у документальному фільмі Netflix "Повернулися п'ятеро" (2017 рік), за головну роль у мінісеріалі або фільмі за "Ангели в Америці" (2004 рік) та за головну роль у мінісеріалі "Голокост" (1978 рік).