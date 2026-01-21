Не только "Тихая Нава": психологический триллер с Анастасией Пустовит, который не отпускает до финала
- Психологический триллер "Между нами" с Анастасией Пустовит сочетает жанры триллера, социальной драмы и нуара, премьера состоялась в ноябре 2023 года.
- Фильм рассказывает о случайном знакомстве двух женщин, которое приводит к совместному преступлению.
Большую популярность в Украине приобрел сериал "Тихая Нава". Это детективный триллер в стиле true crime, который посмотрело огромное количество украинцев.
Если вы уже успели посмотреть все 8 эпизодов, советуем также обратить внимание на психологический триллер "Между нами", в котором главную роль исполнила Анастасия Пустовит. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой ленте.
Что известно о психологическом триллере "Между нами"?
Если вы уже посмотрели восьмисерийный кинопроект "Тихая Нава", то обязательно стоит обратить внимание на психологический триллер "Между нами". В обеих лентах одну из главных ролей исполнила украинская актриса Анастасия Пустовит, чью харизму трудно не заметить даже сквозь экран.
Лента стала дебютной режиссерской работой Соломии Томащук.
Фильм соединил в себе жанры психологического триллера, социальной драмы и нуара. Премьера состоялась в ноябре 2023 года и лента вызвала настоящий ажиотаж в украинских кинотеатрах. Сейчас ее можно посмотреть онлайн на стриминговой платформе Netflix.
О чем сюжет фильма?
В "Между нами" Анастасия Пустовит сыграла роль Саши, молодой женщины с тяжелым прошлым и проблемами с зависимостью, а также с неожиданными трудностями, связанными с ее беременностью.
В фильме также сыграла Ирма Витовская – опытная врач Аня, которая страдает от семейной драмы.
Их случайное знакомство перерастает в настоящую привязанность, но обстоятельства складываются так, что они становятся заложницами совместного преступления.
"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма
Этот триллер раскрывает темы манипуляций и хрупкости человеческого характера, показывает, что каждому человеку нужна поддержка и тепло других.
Кто сыграл роли в триллере "Между нами"?
Главные роли в фильме "Между нами" сыграли украинские актеры Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Михаил Дзюба, Дмитрий Сосновский, Сергей Детюк, Евгений Ефремов, Анжелика Гирич и другие.