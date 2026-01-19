О чем криминальный триллер "Тихая Нава" и какие еще новые украинские сериалы стоит посмотреть, расскажет 24 Канал. Также в материале находите трейлеры и рейтинг IMDb.

Какие новые украинские сериалы посмотреть?

"Тихая Нава"

Рейтинг IMDb: 8.9/10

События сериала разворачиваются в маленьком городе Тихая Нава, куда приезжает молодой и амбициозный юрист из Киева Адам Юшкевич. Он попадает в эпицентр жестоких преступлений и берется за их расследование.

Все началось летом 2018 года. Адам и его невеста Инна приезжают в Тихую Наву на отдых. Как-то после ссоры девушка отправляется на поиски парня и становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается проводить надлежащее расследование, а Инна начинает подозревать в преступлении самого Адама.

Отношения пары разрушаются, но парень стремится найти обидчика. Так, он возвращается в город, где снова происходит изнасилование и убийство. Адам вступает в борьбу с системой, которая пытается замять дело.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном. Сила земли"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Это продолжение истории об Анне и ее жизни после смерти любимого Адама. Женщина сталкивается с новыми испытаниями, а также должна самостоятельно воспитывать детей и заботиться об имении. На плечи главной героини сваливаются финансовые проблемы, она рискует потерять дом. В то же время борьбу за сердце Анны начинают два мужчины: промышленник Стефан Терлецкий и министр финансов Павел Крушевский.

"Кофе с кардамоном. Сила земли": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хороня бывшую"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

В центре сюжета – четверо мужчин, которые встречаются на похоронах бывшей, погибшей на фронте. После прощания они вместе собираются в баре, чтобы выяснить, кого девушка любила больше всего.

"Хороня бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала