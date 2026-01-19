Про що кримінальний трилер "Тиха Нава" та які ще нові українські серіали варто подивитися, розповість 24 Канал. Також у матеріалі знаходьте трейлери та рейтинг IMDb.

Які нові українські серіали подивитися?

"Тиха Нава"

Рейтинг IMDb: 8.9/10

Події серіалу розгортаються у маленькому місті Тиха Нава, куди приїжджає молодий та амбітний юрист з Києва Адам Юшкевич. Він потрапляє в епіцентр жорстоких злочинів і береться за їхнє розслідування.

Усе почалося влітку 2018 року. Адам та його наречена Інна приїжджають у Тиху Наву на відпочинок. Якось після сварки дівчина відправляється на пошуки хлопця та стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається проводити належне розслідування, а Інна починає підозрювати у злочині самого Адама.

Стосунки пари руйнуються, але хлопець прагне знайти кривдника. Так, він повертається у місто, де знову стається зґвалтування і вбивство. Адам вступає у боротьбу з системою, яка намагається зам'яти справу.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном. Сила землі"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Це продовження історії про Анну та її життя після смерті коханого Адама. Жінка зіштовхується з новими випробуваннями, а також повинна самостійно виховувати дітей і дбати про маєток. На плечі головної героїні звалюються фінансові проблеми, вона ризикує втратити дім. Водночас боротьбу за серце Анни починають два чоловіки: промисловець Стефан Терлецький та міністр фінансів Павел Крушевський.

"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ховаючи колишню"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

У центрі сюжету – четверо чоловіків, які зустрічаються на похороні колишньої, що загинула на фронті. Після прощання вони разом збираються у барі, щоб вияснити, кого дівчина любила найбільше.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу