Свого часу глядачі обожнювали серіал "Свати", адже він дарував багато позитивних емоцій і справді вмів розсмішити. Утім, сьогодні варто звернути увагу на українські альтернативи, адже в тому проєкті знімалося чимало російських акторів, які нині підтримують кремлівський режим та замовчують війну в Україні. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку гідних українських серіалів, які здатні подарувати не менше тепла й гарного настрою.

Які українські серіали подивитись замість "Сватів"?

"Будиночок на щастя"

Ідеальним варіантом для вечора може стати легкий український серіал "Будиночок на щастя". Це улюблена комедія багатьох глядачів про Макса та його дружину Машу, які вирішують переїхати до села.

Там на них чекає безліч випробувань, адже сільське життя – зовсім не таке просте, як здається. Героїв очікують любовний трикутник, труднощі в особистому житті та пошуки власного щастя в Сеньківці.

"Встигнути до 30"

Ще одним чудовим варіантом, щоб підняти настрій, є український серіал "Встигнути до 30". Це комедійний проєкт, прем'єра якого відбулася у 2023 році. Серіал розповідає про трьох різних дівчат, які зустрічаються в Києві саме в той момент, коли їм виповнюється 29.

Попереду – лише рік до тридцятиріччя, тож героїні вирішують кардинально змінити своє життя. Це призводить до безлічі кумедних і несподіваних ситуацій.

"Голова"

Український серіал "Голова" також здатен подарувати чимало позитивних емоцій. Його прем'єра відбулася у 2023 році, і наразі проєкт має вже два сезони.

Сюжет розгортається навколо Антона, який укладає парі з ректором університету: він прагне довести, що зможе відродити будь-яке українське село та змінити життя його мешканців на краще.

Ректор пропонує йому село Антонівка, і на це завдання герой має лише пів року. Антон вирушає в цю авантюру не сам – разом із ним їдуть геній математики Богдан і блогерка Мілана. Головну роль у серіалі виконав Євген Лісничий.