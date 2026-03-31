Сьогодні їй уже 12, а в її доробку – чимало кіноробіт. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, у яких серіалах зіграла Єфросинія та які ролі принесли їй популярність. До речі, раніше ми також розповідали, які фільми та серіали зробили популярним Женю Лебедина – дивіться за посиланням.

Які серіали зробили Єфросинію Мельник популярною?

"Кохання із заплющеними очима"

Ще зовсім маленькою Єфросинія Мельник зіграла роль у мінісеріалі "Кохання із заплющеними очима". У ньому вона втілила образ Насті. Прем'єра відбулася у 2019 році.



"Кохання із заплющеними очима" / Кадр із серіалу

Серіал налічує лише чотири епізоди, однак навіть у такому юному віці Єфросинія вражала своєю акторською майстерністю – на той момент їй було всього шість років.

"Повернення"

Ще один український серіал за її участю – "Повернення", який також вийшов у 2019 році. Тоді акторці було лише шість.

Це мелодрама про двох зведених сестер, які абсолютно не схожі одна на одну. Як це часто буває, через кохання між ними розгортаються справжні драми. Серіал налічує вісім епізодів.



"Повернення" / Кадр із серіалу

"Сховища. Вісім історій"

Серіал "Сховище. Вісім історій" вийшов у 2024 році. Це українська драматична стрічка про реалії сьогодення. Вісім різних історій, які могли б не трапитися, якби не повітряна тривога, що зводить людей разом в одному укритті.

Кожна серія – це нова історія з новими героями в різних місцях, але всіх їх об'єднує знайомий кожному українцю сигнал тривоги.

"Коло омани"

Ще один серіал, у якому зіграла Єфросинія Мельник, – "Коло омани". Прем'єра відбулася 5 травня 2024 року. Сюжет розповідає про те, як ідеальна картинка може приховувати страшну правду.

Після десяти років у в'язниці жінка виходить на свободу та рішуче налаштована розплутати клубок брехні, відновити справедливість і, найголовніше, повернути свою доньку.

"Я – Надія"

Також акторка знялася в першому українському воєнно-драматичному серіалі "Я – Надія". Стрічку створили вже під час повномасштабної війни в Україні, режисером проєкту став Денис Тарасов.

Прем'єра відбулася 24 лютого 2023 року.

В основі сюжету – реальні події про працівників швидкої допомоги у Харкові, які в лютому та березні 2022 року під постійними обстрілами рятували цивільних і військових. Вони ризикували власним життям, працювали без сну та щодня жертвували собою заради порятунку інших.

Хто така Єфросинія Мельник?