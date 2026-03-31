Сегодня ей уже 12, а в ее активе – немало киноработ. В материале 24 Канала рассказываем, в каких сериалах сыграла Ефросинья и какие роли принесли ей популярность. Кстати, ранее мы также рассказывали, какие фильмы и сериалы сделали популярным Женю Лебедина – смотрите по ссылке.

Какие сериалы сделали Ефросинию Мельник популярной?

"Любовь с закрытыми глазами"

Еще совсем маленькой Ефросиния Мельник сыграла роль в мини-сериале "Любовь с закрытыми глазами". В нем она воплотила образ Насти. Премьера состоялась в 2019 году.



"Любовь с закрытыми глазами" / Кадр из сериала

Сериал насчитывает всего четыре эпизода, однако даже в таком юном возрасте Ефросинья поражала своим актерским мастерством – на тот момент ей было всего шесть лет.

"Возвращение"

Еще один украинский сериал с ее участием – "Возвращение", который также вышел в 2019 году. Тогда актрисе было всего шесть.

Это мелодрама о двух сводных сестрах, которые совершенно не похожи друг на друга. Как это часто бывает, из-за любви между ними разворачиваются настоящие драмы. Сериал насчитывает восемь эпизодов.



"Возвращение" / Кадр из сериала

"Хранилища. Восемь историй"

Сериал "Хранилище. Восемь историй" вышел в 2024 году. Это украинская драматическая лента о реалиях сегодняшнего дня. Восемь разных историй, которые могли бы не случиться, если бы не воздушная тревога, что сводит людей вместе в одном укрытии.

Каждая серия – это новая история с новыми героями в разных местах, но всех их объединяет знакомый каждому украинцу сигнал тревоги.

"Круг заблуждения"

Еще один сериал, в котором сыграла Ефросиния Мельник, – "Круг заблуждения". Премьера состоялась 5 мая 2024 года. Сюжет рассказывает о том, как идеальная картинка может скрывать страшную правду.

После десяти лет в тюрьме женщина выходит на свободу и решительно настроена распутать клубок лжи, восстановить справедливость и, самое главное, вернуть свою дочь.

"Я – Надежда"

Также актриса снялась в первом украинском военно-драматическом сериале "Я – Надежда". Ленту создали уже во время полномасштабной войны в Украине, режиссером проекта стал Денис Тарасов.

Премьера состоялась 24 февраля 2023 года.

В основе сюжета – реальные события о работниках скорой помощи в Харькове, которые в феврале и марте 2022 года под постоянными обстрелами спасали гражданских и военных. Они рисковали собственной жизнью, работали без сна и ежедневно жертвовали собой ради спасения других.

Кто такая Ефросиния Мельник?