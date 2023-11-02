На днях во Львове состоялся допремьерный показ фильма, где присутствовали актеры фильма – Ирма Витовская и Дмитрий Сова, который сейчас является военнослужащим. Зрители в зале, затаив дыхание, наблюдали за неожиданным развитием событий, отмечает 24 Канал.

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Почему "Между нами" стоит посмотреть каждому

Это фильм, необычный для украинского кинематографа. Сюжет разворачивается вокруг токсичных отношений двух женщин – Саши и Ани, которые становятся заложницами случайного убийства.

Ошеломляющий перформанс Ирмы Витовской, сыгравшей роль Ани, покажет актрису совсем с другой стороны. Мы привыкли видеть ее в трагикомических ролях, а в ленте "Между нами" это кардинально другая героиня, удивляющая ежесекундно.

Анна становится леди Макбет. Героиня, потерявшая счастье из-за измены мужа, постоянно чувствует насмешки, живет в унижении. И, если ей дают возможность это изменить, она готова умереть, но не потерять ощущение, когда она снова стала женщиной,

– рассказала Ирма о своей роли.

Откровенная роль Анастасии Пустовит тоже не оставит равнодушным никого. Ранее Анастасия рассказывала, что во время съемок она приступила к собственной терапии, читала книги для лучшего понимания себя. А еще сидела в телеграмм-канале наркозависимых, чтобы понять действие наркотиков. Хотела понять модели поведения борющихся с зависимостью людей, ведь на экране она воплотила именно такую роль.

Саша – маленький, заброшенный ребенок, которому очень страшно в одиночестве. Ее манит темнота, там спокойно. Она стремится к любви, никому не доверяет, поэтому отталкивает, злится и манипулирует. У зрителя она вызовет разные эмоции,

– рассказала Анастасия о своей героине.

Саша является супругой военного Захара, которого сыграл Дмитрий Сова. Муж пытается помочь любимой справиться с зависимостью и даже не догадывается, что она скрывает.

"Между нами" – история двух женщин, которые должны сделать сложный выбор между близким человеком и моральными принципами: Саша по отношению к собственному мужу, а Аня – по отношению к сыну. Но что их связывает – привязанность, долг, поиск спасения, дружба или что-нибудь другое?

Это фильм о верности и предательстве, который стоит посмотреть. Это фильм о том, как работает карма.

"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

Также прокат фильма имеет благотворительную цель. Команда открыла сбор для членов съемочной группы, которые сейчас служат в рядах ВСУ. Среди них – режиссер монтажа Юрий Хробуст, актер Дмитрий Сова, администратор площадки Андрей Костюченко и реквизитор Тимофей Бойко. Последний, к сожалению, положил свою жизнь, защищая Украину.

Общая цель – 630 тысяч гривен.

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