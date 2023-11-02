Днями у Львові відбувся допрем'єрний показ фільму, де були присутні актори стрічки – Ірма Вітовська та Дмитро Сова, який зараз є військовослужбовцем. Глядачі в залі, затамувавши подих, спостерігали за неочікуваним розвитком подій, зазначає 24 Канал.

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Чому "Між нами" варто подивитися кожному

Це фільм, що є незвичним для українського кінематографа. Сюжет розгортається навколо токсичних стосунків двох жінок – Саші та Ані, які стають заручницями випадкового вбивства.

Приголомшливий перформанс Ірми Вітовської, яка зіграла роль Ані, покаже акторку зовсім з іншого боку. Ми звикли бачити її в трагікомічних ролях, а у стрічці "Між нами" це кардинально інша героїня, яка дивує щосекунди.

Анна стає леді Макбет. Героїня, яка втратила щастя через зради чоловіка, постійно відчуває насмішки, живе в приниженні. І, якщо їй дають можливість це змінити, вона готова вмерти, але не втратити відчуття, коли вона знову стала жінкою,

– розповіла Ірма про свою роль.

Відверта роль Анастасії Пустовіт також не залишить байдужим нікого. Раніше Анастасія розповідала, що під час зйомок вона розпочала власну терапію, читала книжки для кращого розуміння себе. А ще сиділа в телеграм-канал наркозалежних, аби зрозуміти дію наркотиків. Хотіла збагнути моделі поведінки людей, які борються з залежністю, адже на екрані вона втілила саме таку роль.

Саша – маленька, покинута дитина, якій дуже страшно на самоті. Її манить темнота, там спокійно. Вона прагне любові, нікому не довіряє, тому відштовхує, злиться і маніпулює. У глядача вона викличе різні емоції,

– розповіла Анастасія про свою героїню.

Саша є дружиною військового Захара, якого зіграв Дмитро Сова. Чоловік намагається допомогти коханій впоратися з залежністю й навіть не здогадується, що вона приховує.

"Між нами" – історія двох жінок, які мають зробити складний вибір між близькою людиною та моральними принципами: Саша щодо власного чоловіка, а Аня – щодо сина. Та що їх пов'язує – прив'язаність, обов'язок, пошук порятунку, дружба чи щось інше?

Це фільм про вірність та зраду, який варто подивитися. Це фільм про те, як працює карма.

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

Також прокат фільму має благодійну мету. Команда відкрила збір для членів знімальної групи, які зараз служать у лавах ЗСУ. Серед них – режисер монтажу Юрій Хробуст, актор Дмитро Сова, адміністратор майданчика Андрій Костюченко та реквізитор Тимофій Бойко. Останній, на превеликий жаль, поклав своє життя, захищаючи Україну.

Загальна ціль – 630 тисяч гривень.

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