Триллер "Между нами" с Ирмой Витовской скоро выйдет в кинотеатрах: официальный трейлер фильма

2 ноября в украинский прокат выйдет остросюжетный психологический триллер "Между нами". Главные роли там сыграли Ирма Витовская и Анастасия Пустовит.

Фильмирование проходило еще в 2020 году, в Киеве, после того как кинопроект стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Слоган ленты – "Только никому не говори!". В преддверии премьеры создатели презентовали официальный трейлер.

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О чем фильм "Между нами"

"Между нами" – игровой полнометражный дебют режиссера и сценариста Соломии Томащук. Сюжет разворачивается вокруг абьюзивных отношений двух женщин – Саши и Ани, которые становятся заложницами случайного убийства. Они обе должны сделать сложный выбор между близким человеком и моральными принципами: Саша по отношению к собственному мужу, а Аня – по отношению к сыну.

Создатели фильма поднимают в нем сразу несколько актуальных остросоциальных тем: семейное насилие, наркотическая зависимость, положение женщины в обществе и ПТСР.

"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

Актерский состав

Одну из главных ролей Аню сыграла звезда многих украинских фильмов и сериалов Ирма Витовская. Роль Саши досталась актрисе Анастасии Пустовит, которую зрители помнят по фильму "Когда падают деревья" и сериалу "Первые ласточки. Зависимые".

Также безупречной актерской игрой поразят следующие актеры:

Дмитрий Сова;

Евгений Ефремов;

Михаил Дзюба;

Сергей Детюк;

Евгений Ламах.

В одной из сцен в полном составе снялись музыканты группы "Вагоновожатые".