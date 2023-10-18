Фільмування відбувалося ще у 2020 році, в Києві, після того, як кінопроєкт став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Слоган стрічки – "Тільки нікому не кажи!". Напередодні прем'єри творці презентували офіційний трейлер.

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Про що фільм "Між нами"

"Між нами" – ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Сюжет розгортається навколо аб'юзивних стосунків двох жінок – Саші та Ані, які стають заручницями випадкового вбивства. Вони обидві мають зробити складний вибір між близькою людиною та моральними принципами: Саша щодо власного чоловіка, а Аня – щодо сина.

Творці фільму порушують у ньому одразу кілька актуальних гостросоціальних тем: сімейне насилля, наркотична залежність, положення жінки у суспільстві та ПТСР.

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторський склад

Одну з головних ролей – Аню зіграла зірка багатьох українських фільмів і серіалів Ірма Вітовська. Роль Саші дісталася актрисі Анастасії Пустовіт, яку глядачі пам'ятають за фільмом "Коли падають дерева" та серіалом "Перші ластівки. Залежні".

Також бездоганною акторською грою вразять такі актори:

Дмитро Сова;

Євген Єфремов;

Михайло Дзюба;

Сергій Детюк;

Євгеній Ламах.

В одній зі сцен у повному складі знялись музиканти гурту "Вагоновожаті".