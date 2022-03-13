Международные премии и вклад в медиа: чем известен Брент Рено, погибший от шаров оккупантов
Российские оккупанты13 марта убили американского журналиста Брента Рено. Он был кинорежиссером, журналистом и документалистом.
Брент Рено – американский журналист, экс-работник The New York Times, документалист и режиссер. Он погиб 13 марта в Ирпене, его расстреляли русские военные.
Важно В Ирпене российские кафиры расстреляли международных журналистов The New York Times
Чем известен Брент Рено
Брент Рено жил и работал в Америке. Большинство выдающихся работ-фильмов и журналистских публикаций он создал не сам, а с братом Крэйгом. Братья Рено освещали события в самых горячих точках мира: войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, беспорядки в Египте и Ливии, Африке, а также кризисы беженцев.
Последние 20 лет Брент и Крэйг Рено продюсировали фильмы и документальные ленты для HBO, NBC, Discovery, PBS, NY Times и Vice News.
Братья Рено / Фото с твиттера братьев Рено
Братья Рено также являются основателями кинофестиваля – Little Rock Film Festival.
Полученные награды
Работы Брента (в сотрудничестве с Крэйгом) Рено были номинированы и получали немало наград. Среди них:
- премия Пибоди – за вклад в масс-медийную отрасль,
- две премии Columbia DuPont Awards,
- две премии Overseas Press Club Awards,
- премия Edward R. Murrow Award – за вклад в журналистику,
- премию IDA, посвященную документальным жанрам,
- номинации DGA за лучшую режиссуру,
- многочисленные номинации на Эмме.
Смерть Брента Рено
Журналист погиб 13 марта в Ирпене во время обстрелов агрессором. Второй американский корреспондент, также попавший под обстрел, был вывезен в больницу – был ранен.
Брент Рено освещал войну в Украине, но не от издания The New York Times. В ОП упрекнули США за игнорирование смертей своих граждан.