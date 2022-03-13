Международные премии и вклад в медиа: чем известен Брент Рено, погибший от шаров оккупантов

Российские оккупанты13 марта убили американского журналиста Брента Рено. Он был кинорежиссером, журналистом и документалистом.

Брент Рено – американский журналист, экс-работник The New York Times, документалист и режиссер. Он погиб 13 марта в Ирпене, его расстреляли русские военные.

Важно В Ирпене российские кафиры расстреляли международных журналистов The New York Times

Чем известен Брент Рено

Брент Рено жил и работал в Америке. Большинство выдающихся работ-фильмов и журналистских публикаций он создал не сам, а с братом Крэйгом. Братья Рено освещали события в самых горячих точках мира: войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, беспорядки в Египте и Ливии, Африке, а также кризисы беженцев.

Последние 20 лет Брент и Крэйг Рено продюсировали фильмы и документальные ленты для HBO, NBC, Discovery, PBS, NY Times и Vice News.



Братья Рено / Фото с твиттера братьев Рено

Братья Рено также являются основателями кинофестиваля – Little Rock Film Festival.

Полученные награды

Работы Брента (в сотрудничестве с Крэйгом) Рено были номинированы и получали немало наград. Среди них:

премия Пибоди – за вклад в масс-медийную отрасль,

две премии Columbia DuPont Awards,

две премии Overseas Press Club Awards,

премия Edward R. Murrow Award – за вклад в журналистику,

премию IDA, посвященную документальным жанрам,

номинации DGA за лучшую режиссуру,

многочисленные номинации на Эмме.

Смерть Брента Рено

Журналист погиб 13 марта в Ирпене во время обстрелов агрессором. Второй американский корреспондент, также попавший под обстрел, был вывезен в больницу – был ранен.

Брент Рено освещал войну в Украине, но не от издания The New York Times. В ОП упрекнули США за игнорирование смертей своих граждан.