Брент Рено – американський журналіст, експрацівник The New York Times, документаліст та режисер. Він загинув 13 березня в Ірпені, його розстріляли російські військові.

Важливо В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів The New York Times

Чим відомий Брент Рено

Брент Рено жив та працював в Америці. Більшість визначних робіт-фільмів та журналістських публікацій він створив не сам, а з братом Крейгом. Брати Рено висвітлювали події у найгарячіших точках світу: війни в Іраку та Афганістані, землетрус на Гаїті, заворушення в Єгипті та Лівії, Африці, а також кризи біженців.

Останні 20 років Брент та Крейг Рено продюсували фільми та документальні стрічки для HBO, NBC, Discovery, PBS, NY Times і Vice News.



Брати Рено / Фото з твітера братів Рено

Брати Рено також є засновниками кінофестивалю – Little Rock Film Festival.

Отримані нагороди

Роботи Брента (у співпраці з Крейгом) Рено були номіновані та отримували чимало нагород. Серед них:

премія Пібоді – за вклад у мас-медійну галузь,

дві премії Columbia DuPont Awards,

дві премії Overseas Press Club Awards,

премія Edward R. Murrow Award – за вклад у журналістику,

премію IDA, присвячену документальним жанрам,

номінації DGA за кращу режисуру,

численні номінації на Еммі.

Смерть Брента Рено

Журналіст загинув 13 березня в Ірпені під час обстрілів агресором. Другий американський кореспондент, що також потрапив під обстріл, був вивезений у лікарню – його поранили.

Брент Рено висвітлював війну в Україні, однак не від видання The New York Times. В ОП дорікнули США за ігнорування смертей своїх громадян.