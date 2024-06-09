От трогательных до веселых лент: 5 фильмов о дружбе, которые понравятся каждому
Ежегодно 9 июня отмечается Международный день друзей. За свою карьеру некоторые режиссеры снимали фильмы о дружбе, поэтому именно сегодня их стоит пересмотреть всей компанией, чтобы весело провести выходной.
Чтобы не тратить время на долгие поиски, просматривайте подборку фильмов о дружбе в материале Кино 24. Выбирайте ленту, трейлер которой понравится всем, кто собрался вместе в этот праздничный день.
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"1+1"
Филипп – очень богатый мужчина, однако однажды с ним произошел несчастный случай. Теперь герой вынужден передвигаться на кресле колесном, поэтому ищет человека, который бы за ним ухаживал. Филипп устраивает собеседование, на которое как-то приходит Дрисс. Хоть парень ведет себя не очень хорошо, он нравится работодателю. Друзья и родственники отговаривают Филиппа устраивать Дрисса на работу, однако его таки берут на испытательный срок.
"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мост в Терабитию"
Парень Джесс ходит в пятый класс. Отношения с одноклассниками у него не складываются, а родители не имеют времени на сына. Единственное, что приносит школьнику удовольствие, – это рисование. Однажды в школу, где учится Джесс, приходит девушка, по имени Лесли, которая к тому же теперь является его соседкой. Она умеет придумывать разные интересные истории, поэтому однажды друзья создают волшебную страну – Терабитию. Чтобы туда попасть, нужно перелезть канал, что в лесу. Однако впоследствии сказка превращается в страшную реальность.
"Мост в Терабитию": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мальчишник в Вегасе"
В фильме рассказывается о лучших друзьях. Однажды они собираются, чтобы отпраздновать мальчишник. После гулянки, на первый взгляд, ничего странного не происходит, ведь мужчины просыпаются в гостиничном номере. Однако впоследствии оказывается, что один из друзей потерял зуб. Более того, в ванной комнате появляется тигр, а в шкафу – чей-то ребенок. Хуже всего, что куда-то делся жених. Компания мужчин пытается разобраться, что же случилось на праздновании. На протяжении фильма зрители наблюдают за приключениями друзей.
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"Мальчишник в Вегасе": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мальчик в полосатой пижаме"
События фильма разворачиваются, когда продолжается Вторая мировая война. Бруно всего восемь лет, его отец – комендант в концлагере. Однажды он встречает мальчика – еврея, с которым удается подружиться. Бруно просто в восторге от жизни нового товарища. Последний живет на другой стороне лагеря, куда как-то попадает и главный герой.
"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите онлайн трейлер фильма
"Школа добра и зла"
Однажды девушки из села Гавальдон идут учиться в Школу добра и зла. Именно там появляются сказочные персонажи: ведьмы, колдуны, феи, принцы и принцессы. Софи берут в Школу зла, а Агату – в Школу добра. Хотя было бы лучше сделать наоборот. Впереди у подруг много испытаний, которые могут навредить дружбе.
"Школа добра и зла": смотрите онлайн трейлер фильма
Сегодняшний день – удачный для того, чтобы провести его с лучшими друзьями. Поэтому выбирайте фильм на вечер!