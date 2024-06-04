Кино 24 подготовило 4 ромкомы, которые придадут летним дням немного больше яркости. Каждый из них поможет окунуться в атмосферу тепла и романтики.

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"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Встречайте главных героев фильма, которые приглашены на сказочную летнюю свадьбу. Сестра невесты Сара и парень Найлз сразу находят общий язык, и между ними начинают лететь искры.

Но оказывается, что есть неожиданный момент, ведь Найлз попал в сумасшедшую временную петлю и был на этой свадьбе больше раз, чем может посчитать. И угадайте, что дальше? Сара тоже застряла во временной петле. Девушка выясняет, что на этом праздновании застряло много народу. Странно, но некоторым людям это даже нравится.

Но Саре такое развитие событий не по душе, поэтому она твердо решает найти из этого всего выход. Но пока ей придется пройти сквозь все эти странные события вместе с Найлзом.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Забывая Сару Маршал / В пролете"

Это классический романтический фильм, который точно стоит посмотреть летом.

Лента расскажет о Питере Браттере, талантливом музыканте, который переживает тяжелый разрыв со своей знаменитой девушкой Сарой Маршалл. Чтобы исцелить свое сердце и забыть бывшую возлюбленную, Питер отправляется на Гавайи.

Однако планы на спокойный отдых разрушаются, ведь его бывшая и ее новый эксцентричный кавалер также остановились на том же курорте. Спасти Питера может только милая и очаровательная администратор отеля Рэйчел Дженсен, которая помогает ему снова найти себя. Но сможет ли он устоять перед соблазном вернуть прежнюю и начать все с чистого листа?

"Забывая Сару Маршал / В пролете": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люблю тебя ненавидеть"

Этот фильм совершенно новенький ромком с вайбом беззаботного отпуска на пляже.

В центре сюжета Беа и Бен, которые после одной встречи почувствовали симпатию друг к другу. Но, к сожалению, их первое свидание пошло совсем не так, как они себе это представляли. Так, каждый из них поклялся себе больше никогда не встречаться.

Но знаете что? У судьбы были для них другие планы. Они оказались на свадьбе близких друзей, где они вынуждены изображать из себя пару. И казалось бы, что волшебная природа и отдых должны были помочь им найти общий язык, но это не так. Однако со временем Беа и Бен все же поняли, что их игра переросла в настоящие чувства, и смогут ли они признаться в этом друг перед другом?

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер фильма

"Только для влюбленных"

Всем любителям красивых пейзажей и экзотической природы однозначно стоит посмотреть фильм "Только для влюбленных". Но, кроме этого, это еще и интересная романтическая комедия об отношениях.

Четыре отважные семейные пары отправляются в путешествие на прекрасный остров, чтобы возродить свою любовь и укрепить свой брак. Правда, не у всех это удается. Некоторые из героев относятся к программе несерьезно и просто развлекаются у океана и ищут себе новых приключений. Хотя другие понимают, что пора взять себя в руки и работать вместе, чтобы спасти свои отношения. В конце концов, любовь побеждает все, особенно с маленькой островной магией.

"Только для влюбленных": смотрите онлайн трейлер фильма

Уверены, каждый из этих фильмов гарантированно поднимет вам настроение. Поэтому окунитесь в интересные приключения героев лент из подборки и наслаждайтесь просмотром!