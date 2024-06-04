Кіно 24 підготувало 4 ромкоми, які додадуть літнім дням трохи більше яскравості. Кожен з них допоможе зануритися в атмосферу тепла та романтики.

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"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Зустрічайте головних героїв фільму, які запрошені на казкове літннє весілля. Сестра нареченої Сара та хлопець Найлз одразу знаходять спільну мову, і між ними починають летіти іскри.

Але виявляється, що є несподіваний момент, адже Найлз потрапив у божевільну часову петлю і був на цьому весіллі більше разів, ніж може порахувати. І вгадайте, що далі? Сара теж застрягла у часовій петлі. Дівчина з'ясовує, що на цьому святкуванні застрягло багато народу. Дивно, але деяким людям це навіть подобається.

Та Сарі такий розвиток подій не до душі, тому вона твердо вирішує знайти з цього всього вихід. Але поки що їй доведеться пройти крізь усі ці дивакуваті події разом із Найлзом.

"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивіться онлайн трейлер фільму

"Забуваючи Сару Маршал / В прольоті"

Це класичний романтичний фільм, який точно варто подивитися влітку.

Стрічка розповість про Пітера Браттера, талановитого музиканта, який переживає важкий розрив зі своєю знаменитою дівчиною Сарою Маршалл. Щоб зцілити своє серце та забути колишню кохану, Пітер вирушає на Гаваї.

Проте плани на спокійний відпочинок руйнуються, адже його колишня та її новий ексцентричний кавалер також зупинилися на тому ж курорті. Врятувати Пітера може лише мила і чарівна адміністраторка готелю Рейчел Дженсен, яка допомагає йому знову знайти себе. Та чи зможе він встояти перед спокусою повернути колишню і почати все з чистого аркуша?

"Забуваючи Сару Маршал / В прольоті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люблю тебе ненавидіти"

Цей фільм абсолютно новенький ромком з вайбом безтурботної відпустки на пляжі.

У центрі сюжету Беа і Бен, які після однієї зустрічі відчули симпатію одне до одного. Але, на жаль, їхнє перше побачення пішло геть не так, як вони собі це уявляли. Так, кожен з них поклявся собі більше ніколи не зустрічатися.

Але знаєте що? Доля мала для них інші плани. Вони опинилися на весіллі близьких друзів, де вони змушені зображати з себе пару. І здавалося б, що чарівна природа та відпочинок повинні були допомогти їм порозумітися, та це не так. Однак з часом Беа і Бен все ж зрозуміли, що їхня гра переросла в справжні почуття, та чи зможуть вони признатися в цьому одне перед одним?

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тільки для закоханих"

Всім любителям красивих пейзажів і екзотичної природи однозначно варто подивитися фільм "Тільки для закоханих". Та, окрім цього, це ще й цікава романтична комедія про стосунки.

Чотири відважні сімейні пари вирушають у подорож на прекрасний острів, щоб відродити своє кохання та зміцнити свій шлюб. Щоправда, не в усіх це вдається. Деякі з героїв ставляться до програми несерйозно і просто розважаються біля океану та шукають собі нових пригод. Хоча інші розуміють, що настав час взяти себе в руки і працювати разом, щоб врятувати свої стосунки. Зрештою, кохання перемагає все, особливо з маленькою острівною магією.

"Тільки для закоханих": дивіться онлайн трейлер фільму

Впевнені, кожен з цих фільмів гарантовано піднесе вам настрій. Тож пориньте в цікаві пригоди героїв стрічок із добірки та насолоджуйтеся переглядом!