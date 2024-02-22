Впрочем, Михаил поделился, что пришлось немного обмануть жену, чтобы пойти воевать. Узнайте в материале, что рассказал актер о своем решении вступить в ряды ВСУ.

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Михаил Досенко рассказал, как ушел добровольцем на фронт

Когда все началось, он, вместе с женой и ее родителями, выехал в Киевскую область – казалось, что в селе будет спокойнее, чем в столице. Но дела развивались совсем по-другому: именно там актер стал свидетелем запуска ракет на Киев, наблюдал за перелетами вражеских вертолетов над домами и видел бои, что разворачивались вокруг села.

Самолеты так низко летели, что можно было рассмотреть их герб! Когда я увидел вертолеты, передал информацию ребятам из теробороны. Они приготовились и из РПГ подбили,

– рассказал Михаил.

Тогда Досенко сидел в подвале с тремя ножами и топорами – на случай, если зайдут россияне. Впоследствии Михаил вывез родных на Львовщину и уже там пошел в военкомат.

Признается, пришлось немного обмануть жену, которая очень переживала, что муж пойдет воевать.

Сказал, просто стану на учет, меня никто сейчас не заберет. А сам пошел и записался добровольцем. Немного обманул... Это был март, и мой родной Херсон уже попал в оккупацию. Планировал его освобождать,

– поделился Досенко.

И так сначала Михаил проходил обучение. Затем был кулинаром и солдатом, а впоследствии дорос и до снайпера и командира. Месяц учился в Великобритании, а затем принял участие в боевых действиях под Вербовым, где получил серьезное ранение. Сейчас актер делится своими знаниями с молодыми бойцами и заявляет, что собирается вернуться на фронт.

Михаил Досенко: фильмография актера